Lo Zelda italiano è disponibile da oggi (su tutte le console)

Gli addetti ai lavori – e i fan di Zelda – lo stavano tenendo d’occhio da tempo ma, a quanto pare, finalmente ci siamo: Baldo The Guardian Owls è stato reso disponibile a partire dalla giornata di oggi.

Il gioco, palesemente ispirato ai capitoli classici della storica saga di The Legend of Zelda, è acquistabile da ora, portando una ventata di aria fresca al genere.

Chiunque abbia intenzione di ingannare l’attesa per l’uscita di Zelda Breath of The Wild 2, tra i giochi più attesi in assoluto, ha sicuramente trovato pane per i suoi denti.

Senza contare che anche il primo capitolo disponibile per Switch e WiiU ha ancora molto da dire, specie se visto in 8K e con ray tracing.

La descrizione ufficiale di Baldo recita:

La profezia si è avverata: il bambino puro è venuto al mondo. La creatura senza cuore imprigionata nel sottosuolo dai gufi saggi si sta per ridestare. Incontra tanti personaggi simpatici e un po’ eccentrici nel fantastico mondo di Baldo, un RPG d’azione e avventura caratterizzato da rompicapi, meccaniche di gioco avvincenti e dungeon intricati, ambientato in un vasto mondo interattivo. Visita città, scopri segreti, raccogli armi e acquista oggetti che ti aiuteranno nelle tue avventure.

Il gioco, sviluppato dagli italiani di Naps Team, Salta subito all’occhio grazie anche alla somiglianza con le opere realizzate dallo Studio Ghibli, lo studio cinematografico di film d’animazione giapponese fondato da Hayao Miyazaki.

Baldo The Guardian Owls è in ogni caso disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, e Apple Arcade.

Insomma, in attesa di Switch OLED, questa avventura Made in Italy potrebbe essere ciò di cui gli appassionati della saga di Zelda hanno bisogno.

