Avrete anche giocato tanto ad Animal Crossing, ma voi non avete piantato il contatore delle miglia

Ricorderete il momento in cui, nel 2020, tutti abbiamo trovato un approdo sicuro (letteralmente) in Animal Crossing: New Horizons. Il titolo firmato Nintendo, sbarcato proprio a marzo di quell’anno su Nintendo Switch, si ritrovò suo malgrado a essere un eroe virtuale durante la pandemia e la quarantena (qui la testimonianza del nostro Marino Puntorieri), poiché consentì alle persone di incontrarsi sulle loro isole.

Il suo successo fu davvero straordinario e dimostrò come un titolo simile riesca ad avvicinare al gaming per tantissime ore anche persone che normalmente non sono molto attive per seguire da vicino tutte le release. Ci siamo ritrovati con contatori che segnavano ore di gioco nell’ordine delle centinaia, come è sicuramente il caso di questa giocatrice cinquantenne che ha giocato così tanto a New Horizons da aver scoperto che c’è un limite nel gioco che non si può superare.

A rivelare la curiosità, ci riferisce GameRant, è il giocatore LarryDasLlama, che nella community Reddit dedicata al gioco ha fatto sapere che sua mamma si diverte così tanto con New Horizons da aver portato al limite il contatore delle miglia di Nook. Praticamente, anche l’amato (amato?) procione ha detto basta, perché non si possono accumulare più di 9.999.999 di miglia.

Arrivato a questa cifra, infatti, il contatore smette semplicemente di salire, perché non era previsto che qualcuno potesse puntare ad avere davvero 10 milioni di miglia.

Ricorderete che queste miglia rappresentano una delle valute virtuali presenti nella vostra bella isola di gioco: potete infatti scambiarle con alcuni beni in-game tra i più svariati, che hanno fatto sbizzarrire ulteriormente i giocatori nel personalizzare i loro centri abitati.

Certo, se le state accumulando anche voi sperando di andare in doppia cifra (ma perché? ndr), sappiate che non potrete mai avere dieci milioni di Miglia Nook, quindi non provate a battere il record di questa giocatrice inarrestabile. Non che questo possa mai allontanarvi dalla vostra isola, è chiaro.

Animal Crossing: New Horizons è disponibile su Nintendo Switch e se interessati potete acquistarlo su Amazon. Se volete approfondire la conoscenza del gioco perché tutto questo parlare di isole, procioni attenti ai soldi e casette da personalizzare vi ha incuriosito, fate riferimento alla nostra esaustiva video recensione.