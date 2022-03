Skyrim non ha bisogno di voi: i draghi non hanno speranze contro… le guardie

Se pensavate che soltanto il Dovahkiin potesse affrontare i temibili draghi di Skyrim, forse da oggi cambierete idea: le fredde terre del capolavoro di Bethesda hanno già dei protettori che possono essere letali.

Stiamo parlando delle guardie di Falkreath, gli NPC di Skyrim che recentemente si sono resi protagonisti di una grande impresa, uccidendo perfino un drago in pochissimi istanti.

Il gioco di ruolo continua ancora oggi a essere esplorato da milioni di giocatori di tutte le età, che non hanno ancora scoperto tutti i segreti: basti pensare che il giocatore più anziano di sempre possiede il record di ore senza averlo finito.

L’utente Reddit WWE-Fan_1999 è però rimasto divertito da uno scontro davvero insolito, dove un drago alla fine ha dovuto cedere sotto i colpi di un incredibile esercito di guardie.

Uno dei dialoghi più comuni delle guardie vedrà i personaggi secondari lamentarsi di essere costretti a fare la guardia, mentre i loro cugini sono impegnati ad andare a caccia di draghi.

Grazie a questo incredibile scontro, i fan di Skyrim hanno scoperto che gli NPC non hanno poi tutti i torti: il pericoloso avversario non è riuscito a resistere molto contro i colpi avversari, al punto che il Dovahkiin ha potuto semplicemente farsi da parte e godersi lo spettacolo.

Potete osservare anche voi questa divertente battaglia grazie alla clip video condivisa sul forum Reddit dedicato al gioco di ruolo di Bethesda, che vi riproporremo di seguito:

Come potete osservare nella clip, uno dei combattenti è riuscita perfino a salire in sella al drago per infliggergli il colpo mortale: una mossa che dunque non è esclusiva per il Dovahkiin, ma che anche le guardie di Falkreath possono attivare.

Il nostro protagonista potrà dunque anche scegliere di ritirarsi: finché i protettori resteranno a fare il loro dovere, i draghi non avranno alcuna speranza contro la gente di Skyrim.

Non è stato dunque necessario inventarsi build eccessivamente potenti come quella stealth, anzi: pare che d’ora in poi potrebbe non essere più necessario nemmeno combattere.

C’è chi ha scoperto che la musica di Doom Eternal si sposa benissimo con le avventure di Skyrim: chissà come sarebbe andato questo incontro con la leggendaria colonna sonora del capolavoro FPS.