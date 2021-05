Atteso RPG Capcom userà l’engine di Resident Evil? “Al 100%”

Dragon’s Dogma 2 sarebbe in sviluppo con la base solidissima del RE Engine, stando all’attendibile insider Dusk Golem.

Il gioco, seguito dell’apprezzato Dragon’s Dogma, non è stato ancora annunciato ma è cosa nota che Capcom creda molto nell’IP.

Il franchise ruolistico è diventato da poco una serie Netflix, lanciandosi nel ben più ampio mondo dell’intrattenimento.

Del resto, un sequel è stato suggerito tempo addietro dal creatore, lo stesso curatore di Devil May Cry V, per cui non dovrebbe tardare ad arrivare.

It's pretty safe to assume most Capcom games that aren't ports, remasters, or very specifically using an engine for one reason or another will be using RE Engine. Dragon's Dogma 2 100% is using the RE Engine, but that's not a surprising thing I'd say. https://t.co/jDE0qlCue9

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 22, 2021