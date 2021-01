Il director di Devil May Cry e Dragon’s Dogma anticipa il suo nuovo progetto

Lo scorso mese di novembre, un bel po’ di informazioni sarebbero state trafugate da Capcom, molte delle quali riguardanti un gran numero di progetti attualmente in pre-produzione.

Oltre ai leak di Resident Evil Village, sarebbero emerse anche le prime informazioni circa il ritorno di alcune serie messe in stand-by dalla Casa di Mega Man: si parla infatti di un nuovo Onimusha e di Dragon’s Dogma 2 (entrambi previsti nel 2022), di un nuovo Mega Man, di Street Fighter 6 e di vari episodi inediti della saga di Biohazard, ossia Resident Evil Outrage, Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Hank, oltre a un misterioso titolo chiamato Biohazard Apocalypse.

Un'immagine di DMC5: SE.

Ora, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, il director di Dragon’s Dogma e Devil May Cry – Hideaki Itsuno – ha annunciato di essere al lavoro sul suo nuovo progetto.

L’autore – che ha pubblicato una foto di lui in compagnia degli attori protagonisti dell’ultimo DMC con le tute per il mocap – ha lasciato intendere che manca ancora molto tempo al lancio di questa sua nuova avventura, sebbene non vede l’ora che il tutto venga annunciato in veste ufficiale

Happy new year!

Did you play DMC5 SE? If you get new hardware, play it. Until then, practice with Vergil DLC.

The new project under construction in parallel is on track. It's still a long way off, but stay tuned for the announcement! pic.twitter.com/GIjWV4MbWk — Hideaki Itsuno (@tomqe) December 31, 2020

Buon anno! Avete giocato a Devil May Cry V Special Edition? Se avete preso una nuova console, giocateci. Fino ad allora, fate pratica con il DLC di Vergil. In ogni caso il nuovo progetto è in lavorazione in parallelo e tutto procede senza intoppi. Manca ancora parecchio tempo, quindi restate sintonizzati per l’annuncio!

Non è chiaro, quindi, di cosa potrebbe trattarsi: sono in molti a sperare che possa trattarsi proprio di Dragon’s Dogma 2, oppure di un qualcosa dedicato alla saga di Dante, Nero & Co.. Ovviamente, non appena trapeleranno nuove informazioni al riguardo sarete i primi a saperlo.

Capcom tornerà sugli scaffali con Resident Evil Village, al momento previsto in uscita su PS5 e Xbox Series X nel corso dell’anno (al momento manca ancora una data di uscita ufficiale).

