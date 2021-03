Assassin’s Creed Valhalla, arriva un (importante) update sul combat system: ecco quando

Durante la giornata di ieri, Ubisoft ha rivelato la prima, grande espansione per la campagna di Assassin’s Creed Valhalla, chiamata L’Ira dei Druidi, la quale verrà lanciata il 29 aprile prossimo e che porterà il protagonista Eivor nelle terre d’Irlanda.

A quanto pare, il DLC sarà solo l’inizio: oltre al recente aggiornamento gratuito relativo al Festival di Ostara, un nuovo update arriverà verso la fine della prossima primavera.

Chiamato “Mastery Challenge” (e anche in questo caso scaricabile gratuitamente da tutti i possessori del gioco base), l’aggiornamento permetterà a Eivor di affinare le sue abilità di combattimento con l’aiuto di un guerriero esperto.

Dal comunicato stampa ufficiale (via Push Square) è possibile leggere che:

Un secondo aggiornamento aggiungerà una nuova modalità di gioco incentrata sulle meccaniche di combattimento di Assassin’s Creed Valhalla, offrendo così un’esperienza altamente rigiocabile. Un Maestro arriverà all’insediamento, ispirando Eivor ad allenarsi e perfezionare le sfide al fine di diventare anch’egli un esperto in materia.

Ma non solo: ricordiamo che lo scorso 16 marzo è stato rilasciato anche l’update 1.2.0, al cui interno è stato possibile trovare una serie di aggiunte realmente, inclusa la funzione di modifica dell’aspetto nota con il nome di “trasmogrificazione” e in gradi di farci creare abiti ed equipaggiamenti personalizzati per il protagonista (nonostante i giocatori abbiano avuto seriamente da ridire).

Infine, all’interno dell’Animus Store i giocatori possono scaricare – in maniera totalmente gratuita – l’abito ufficiale di Altair, lo storico e indimenticabile personaggio visto nel primo capitolo della serie di Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed Valhalla è in ogni caso disponibile dal 10 novembre dello scorso anno su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia, oltre che su console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S.