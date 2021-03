Assassin’s Creed Valhalla crasha di continuo a Ravensthorpe?

Dal rilascio dell’aggiornamento 1.2.0 per Assassin’s Creed Valhalla, un gran numero di giocatori ha riscontato vari crash e arresti anomali all’interno dell’avventura principale.

Più nello specifico, dalle parti di Ravensthorpe (a conti fatti, l’hub principale) il gioco tende a cadere inspiegabilmente, costringendo gli utenti a dover riavviare il tutto.

Finire una missione della storia per poi accettarne una nuova sta quindi diventando parecchio frustrante, ragion per cui Ubisoft ha ora confermato di stare lavorando a una patch correttiva, la quale dovrebbe essere pubblicata già a partire dalla prossima settimana.

Poco sotto, il tweet ufficiale rilasciato poco fa dalla casa d’oltralpe (via GameSpot):

We're aware of increased instances of crashes in and around Ravensthorpe since the release of Title Update 1.2.0.

Our team is working on a solution that should be ready sometime next week. We thank you for your patience in the meantime.

— Assassin's Creed (@assassinscreed) March 19, 2021