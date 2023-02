Assassin’s Creed Valhalla si aggiorna ancora con la patch 1.70: ecco cosa cambia

Era il 2020 quando Assassin’s Creed Valhalla faceva il suo debutto assoluto e, nonostante il tempo trascorso, Ubisoft sta continuando con zelo a diffondere aggiornamenti per il suo popolare open world a tema vichingo, fino ad arrivare a quello imminente.

Proprio in queste ore, il publisher francese ha confermato l’arrivo su tutte le piattaforme dell’update 1.70, che sarà reso disponibile il 21 febbraio alle ore 13.00 italiane. La patch, nello specifico, avrà dimensioni molto generose su Xbox, mentre peserà un bel po’ meno su piattaforme PlayStation:

Xbox Series X|S : 15,1 GB

: 15,1 GB Xbox One : 9,9 GB

: 9,9 GB PS5 : 0,5 GB

: 0,5 GB PS4 : 1,6 GB

: 1,6 GB PC: 6,3 GB.

L'update sarà distribuito dal 21 febbraio su tutte le piattaforme

L’aggiornamento si occuperà soprattutto di introdurre migliorie e risolvere alcuni bug riscontrati dagli sviluppatori e dai giocatori. Nello specifico, il log cita tra le varie cose:

Risolto il problema per cui i capelli di Eivor potevano compenetrare il cappuccio dopo aver completato una Anomalia dell’Animus;

di Eivor potevano compenetrare il cappuccio dopo aver completato una Anomalia dell’Animus; Risolto il problema per cui alcuni oggetti già acquistati sparivano invece dall’inventario;

invece dall’inventario; Risolto il problema per cui il numero di Opali nell’inventario non si aggiornava quando ne venivano raccolti altri sparsi per il mondo;

nell’inventario non si aggiornava quando ne venivano raccolti altri sparsi per il mondo; Risolto l’errore che veniva mostrato quando si provava a riscattare l’ Oggetto Gratuito Settimanale ;

; Risolto il problema per cui gli equipaggiamenti continuavano a comparire negli elenchi dei negozi mentre erano stati già acquistati ;

; Risolto il problema che faceva apparire come già posseduti oggetti che invece non si detenevano ancora;

che invece non si detenevano ancora; Su Xbox, risolto il problema per cui, quando si compravano Crediti Helix nello store, questi non venivano aggiunti correttamente all’inventario del giocatore.

Se interessati ad approfondire ulteriormente, potete leggere il (breve) log completo dell’aggiornamento, in inglese, sul sito ufficiale di Ubisoft.

Assassin’s Creed Valhalla ha esordito a fine 2020 su PC e console Xbox e PlayStation delle ultime due generazioni. Il titolo di Ubisoft voleva realizzare la fantasia di un vero e proprio simulatore di vita vichinga, mettendovi nei panni del conquistatore Eivor.

Il guerriero norreno, arrivato in Inghilterra dopo aver lasciato la Scandinavia, cercava di stabilire qui nuovi avamposti con le sue genti, entrando via via a contatto con il culto degli Assassini.

Potete approfondire la conoscenza con il gioco dando un’occhiata alla nostra video recensione, in cui abbiamo apprezzato scenari e atmosfera dell’universo di Eivor, ma abbiamo evidenziato la grande diluizione della sua avventura, sommersa da un open world diviso tra bellissimo scorci e riempitivi invadenti e palesi.

Potete acquistare il gioco in sconto su Amazon: di recente, ricordiamo, è arrivato anche il DLC gratis The Last Chapter e il gioco ha fatto parlare di sé per aver portato a casa un Grammy, che ha premiato la sua bella colonna sonora.