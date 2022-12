Assassin’s Creed Valhalla sarà gratis per pochi giorni, per festeggiare «L’ultimo capitolo»: ecco i dettagli

Per celebrare il lancio dell’ultimo DLC gratuito «L’ultimo capitolo», che conclude ufficialmente la saga di Eivor e il supporto post-lancio di Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft ha appena annunciato una novità molto interessante per chiunque sia interessato a scoprire questa grande avventura.

L’ambizioso open world di casa Ubisoft (che trovate a meno di 20 euro su Amazon) potrà infatti essere provato totalmente gratis tra pochi giorni senza alcun costo aggiuntivo, dando così a tutti gli utenti la possibilità di scoprire questa grande saga e di buttarsi all’avventura, ora che può essere definita ufficialmente “completa”.

L’ultimo aggiornamento era inizialmente previsto per il 6 dicembre, ma è stato rilasciato a sorpresa pochi giorni fa a causa di «un glitch nell’Animus»: con la nuova patch sono state introdotte tantissime novità, inclusa la già citata espansione finale che include anche un riferimento ad Assassin’s Creed Mirage, preparando così il terreno per il nuovo capitolo.

Per celebrare questa occasione, Ubisoft ha annunciato con un nuovo video dedicato che Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile gratis per un intero weekend, grazie a una prova valida dal 15 dicembre fino al 19 dicembre.

Attualmente non è chiaro se tale prova gratuita includerà anche le espansioni a pagamento, anche se tale eventualità appare improbabile: ciò che però sembra certo è che i giocatori potranno provare l’esperienza completa della campagna principale, vivendo così senza ulteriori limiti la saga di Eivor e del Clan del Corvo.

Un’ottima opportunità dunque per vedere più da vicino la versione “definitiva” di Valhalla, ora che il supporto post-lancio è stato ufficialmente completato, e senza che sia necessario alcun servizio in abbonamento: ricordiamo infatti che il titolo è disponibile anche su PlayStation Plus, anche se sarà ufficialmente rimosso proprio pochi istanti dopo il termine della prova gratuita appena annunciata.

Per il momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla prova gratuita ma, come accade di consueto, dovrebbe permettere ai giocatori di trasferire senza problemi i propri progressi nella versione completa, qualora decidessero di acquistarla. Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena il weekend gratis di Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile.

Vedremo se la prova gratuita sarà disponibile anche su Steam: Ubisoft ha infatti confermato che tra pochi giorni l’open world vichingo sarà acquistabile anche sul celebre store di casa Valve, dopo una lunghissima assenza.