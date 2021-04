Assassin’s Creed Valhalla, un nuovo update riduce il peso

Un importante update di Assassin’s Creed Valhalla sarebbe stato recentemente caricato sul database e verrà presto reso disponibile per PS4 e PS5.

A rivelarlo è l’account Twitter PlayStation Game Size, noto per tenere traccia dei dati caricati periodicamente sui giochi in uscita o disponibili su PlayStation Store.

Ma non si tratta certo del primo aggiornamento dedicato all’ultimo episodio della saga degli assassini targata Ubisoft.

Qualche settimana fa sono stati pubblicati quattro hotfix per il titolo che risolvono alcuni problemi riscontrati dai videogiocatori nel corso dell’avventura.

A testimonianza della cura che il publisher francese continua a garantire a uno dei suoi più celebri franchise c’è anche la patch per provvedere ai problemi riportati dagli utenti durante il Fesival di Ostara.

Il gioco aveva fatto riscontrare svariati crash che avevano costretto Ubisoft a interrompere alcune funzioni in attesa di un ripristino.

Sembra che il nuovo update di prossima pubblicazione avrà la gradita peculiarità di rendere Assassin’s Creed Valhalla più leggero.

Con questo aggiornamento, si passerebbe infatti dagli attuali 74.991 GB a 71.905 GB, con una differenza effettiva di 3.086 GB.

🚨 Assassin's Creed Valhalla Update 01.021.000 Added To Database, Release Soon For PS5 ! ▶️ Last Size : 74.991 GB

▶️ New Size : 71.905 GB ⬜ #PS5 #PlayStation5 #AssassinsCreedValhalla

🟨 @assassinscreed pic.twitter.com/tZhT5grQKU — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) April 21, 2021

Per gioire dei benefici apportati dall’update bisognerà attendere ancora qualche tempo.

PlayStation Game Size ha solo evidenziato il caricamento sullo store dell’aggiornamento, e non la pubblicazione dello stesso, che avverà presumibilmente nel prossimo futuro.

La notizia non potrà che rendere felici i fortunati possessori dell’ultima console di Sony, che negli ultimi giorni è ritornata al centro del dibattito per la possibilità di poter espandere la memoria di archiviazione interna tramite SSD NVMe: una feature attesa in modo particolare dagli utenti che hanno optato per l’acquisto di una PS5 Digital Edition.

Le avventure di Eivor hanno dato vita a uno degli episodi più evocativi e suggestivi dell’intera serie, anche grazie alla cura per i dettagli con la quale Ubisoft ha caraterrizzato l’intero mondo di gioco.

C’è infatti chi si è divertito a scovare le differenze tra la timeline proprio all’interno dei panorami naturalistici, andando incontro ad una gradita scoperta.

Nonostante le buone noizie, sembra che i fan in attesa di rimettere le mani su Assassin’s Creed Valhalla dovranno attendere ancora un po’.

Ubisoft ha infatti rimandato la prima espansione del gioco dal 19 aprile al 12 maggio, dal momento che il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per completare i lavori.