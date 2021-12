Assassin’s Creed Valhalla, nuovo DLC in arrivo? Spunta una data

Assassin’s Creed Valhalla si prepara alla seconda annata di contenuti aggiuntivi, ed Ubisoft si prepara agli annunci a quanto pare.

Come per tutti i titoli Ubisoft delle ultime generazioni, anche Valhalla garantisce ai giocatori dotati di Season Pass l’accesso ad una serie di DLC.

Uno di questi, abbiamo scoperto di recente, pare sia talmente grande da essere paragonabile addirittura all’intero God of War.

Entro la fine dell’anno, inoltre, Assassin’s Creed Valhalla si arricchirà di una serie di contenuti gratuiti, che andranno a rendere ancora più corposa l’avventura norrena.

Ubisoft si prepara ai nuovi contenuti di Valhalla, a partire dal 2022 partirà il secondo anno di DLC e l’annuncio del primo di questa serie arriverà a breve.

L’indizio è stato diffuso dal publisher francofono tramite Twitter, invitando tutti i giocatori a prepararsi a scoprire qualcosa di nuovo oltre a Midgard in Assassin’s Creed Valhalla.

There is more to see than Midgard in Assassin's Creed Valhalla. ❄️

Tune in for the LIVE premiere on Monday 13 December 9 AM PDT / 6 PM CET to know more! pic.twitter.com/i8NQkvSR8Q

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 10, 2021