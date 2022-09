Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo DLC sarà gratis per tutti: ecco i dettagli

In previsione dell’imminente conclusione di Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft ha deciso di fare una ulteriore sorpresa finale a tutti i suoi fan, che potranno scoprire come terminerà la saga di Eivor.

Il publisher ha infatti annunciato una novità che farà felici tutti gli appassionati: The Last Chapter, l’ultima espansione di Assassin’s Creed Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà scaricabile gratis senza alcun costo aggiuntivo.

L’espansione è stata svelata all’interno di un grande showcase dedicato ad Assassin’s Creed, con tantissimi nuovi giochi in arrivo: il breve teaser rivelato da Ubisoft mostra Eivor che sta per abbandonare il proprio accampamento vichingo, in cerca di una nuova destinazione ancora da chiarire.

Secondo alcuni fan questa destinazione potrebbe essere Vinland, ma al momento non abbiamo avuto ancora conferme certe: ciò che invece il publisher ha garantito è che questo segnerà ufficialmente la fine di Valhalla.

Come segnalato infatti da Kotaku, Ubisoft ha garantito che il DLC sarà gratuito per tutti i giocatori e che dovremmo incontrare altri personaggi storicamente accurati, anche se non è stata svelata ancora alcuna novità aggiuntiva.

Proprio per la sua natura di contenuto aggiuntivo e che intende celebrare uno dei capitoli più amati di sempre, i fan non dovrebbero aspettarsi contenuti eccessivamente ricchi: dovrebbe infatti trattarsi di un’espansione ridotta e in grado di concludere degnamente la storia di Eivor.

Non sarà dunque necessario acquistare alcun Season Pass e basterà essere in possesso di una copia originale del gioco per accedere a The Last Chapter: non è stata ancora rilasciata una data di lancio ufficiale, ma sappiamo che arriverà «presto» ed entro la fine del 2022.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni per scoprire cosa attenderà i fan in questa nuova avventura: nel frattempo, è stato anche mostrato nel dettaglio Assassin’s Creed Mirage, un omaggio alle origini ambientato a Baghdad e con protagonista Basim, che vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima.