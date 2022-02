Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo update correggerà un bug davvero fastidioso

Durante la giornata di ieri, Ubisoft ha reso disponibile l’update 1.4.2 di Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo della saga che a quanto pare riceverà a breve un ennesimo aggiornamento.

La patch di Assassin’s Creed Valhalla disponibile da alcune ore non ha introdotto grandi novità di rilievo, al di fuori della correzione di un fastidioso bug tecnico.

Anche il precedente aggiornamento si era occupato di risolvere in maniera netta un problema davvero noioso, legato questa volta al gameplay vero e proprio.

L’aggiornamento 1.4.2 è stato rilasciato a partire dalle ore 13.00 di ieri, occupando non troppo spazio sugli hard disk delle varie piattaforme su cui il gioco è disponibile.

Ora, con un post pubblicato via social, Ubisoft ha reso noto che a breve rilascerà una patch atta a correggere un bug che impedisce la progressione nella quest “Tempesta in Arrivo”.

La missione, ambientata quando il protagonista Eivor fa ritorno all’insediamento di Ravensthorpe, si bloccherebbe impedendo al giocatore di proseguire.

Poco sotto, il tweet ufficiale del publisher d’oltralpe pubblicato durante la giornata di oggi.

We are aware of an issue preventing select players from progressing through the quest "A Brewing Storm". Our team is actively working on a solution that will be deployed in our next Title Update. Thank you for your patience and understanding.

— Assassin's Creed (@assassinscreed) February 2, 2022