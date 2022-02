Assassin’s Creed Valhalla, disponibile da oggi la patch 1.4.2: ecco cosa cambia

Ubisoft ha appena annunciato che nella giornata odierna sarà disponibile l’update 1.4.2 di Assassin’s Creed Valhalla: l’amato ultimo capitolo è dunque pronto a inaugurare il mese di febbraio con un nuovo aggiornamento.

La prossima patch di Assassin’s Creed Valhalla non introdurrà modifiche estremamente importanti: gli sviluppatori intendono infatti risolvere semplicemente uno dei bug più fastidiosi a livello tecnico.

Anche il precedente aggiornamento si era occupato di risolvere in maniera permanente un errore molto fastidioso, anche se in quel caso aveva creato problemi seri per quanto riguardava il gameplay vero e proprio.

Come segnalato da PCGamesN, l’unica modifica segnalata dagli sviluppatori riguarderebbe solamente una risoluzione di un bug visivo legato alle texture HD, che in alcuni casi potevano risultare mancanti.

Ubisoft ha anche svelato quali saranno le dimensioni dell’aggiornamento su tutte le piattaforme, che fortunatamente non risulta essere eccessivamente pesante: le potrete trovare di seguito.

Xbox Series X|S: 6.6GB

6.6GB Xbox One: 5.1GB

5.1GB PlayStation 5: 2.5GB

2.5GB PlayStation 4: 3.03GB

3.03GB PC: 11.08GB

Con l’occasione, gli sviluppatori hanno anche svelato in anticipo alcuni dei nuovi oggetti in arrivo nel negozio nei prossimi giorni: tra questi c’è il pacchetto dedicato al festeggiamento del Capodanno Lunare, che arriverà il 15 febbraio e include due set di armature, due armi e due skin rispettivamente per la cavalcatura e il corvo.

A partire dal 3 marzo sarà invece disponibile il Moonlight Weapons Pack che includerà quattro nuove armi, mentre il 22 marzo arriverà il Dragon Knight Pack che, proprio come per il bundle del Capodanno Lunare, includerà nuove epiche armature, skin e armi.

L’aggiornamento 1.4.2 di Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile a partire dalle ore 13.00 di oggi: gli utenti interessati dovranno dunque assicurarsi di avere abbastanza spazio libero in memoria.

Ricordiamo che a breve sarà disponibile anche il DLC grande quanto God of War, la cui uscita è prevista a marzo: questo update permetterà dunque di impedire gli eventuali problemi tecnici che potrebbero sopraggiungere.

Vedremo se le nuove armi saranno ricreate dai fan anche nella vita reale: del resto, gli appassionati hanno già saputo sorprendere con la ricreazione del bellissimo scudo celtico.