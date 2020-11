Assassin’s Creed Valhalla, ecco la missione ispirata a Death Stranding

Assassin’s Creed Valhalla è uscito solo pochissimi giorni fa su console e PC, offrendo ai giocatori l’ultimo e intrigante capitolo della saga targata Ubisoft, questa volta ambientato nelle terre del Nord.

Nella nostra video recensione vi abbiamo infatti portato al centro del suggestivo scenario norreno che farà da sfondo alle gesta di Eivor, un guerriero vichingo che parte alla volta dell’Inghilterra assieme al suo popolo.

A quanto pare, però, il titolo prodotto e sviluppato dalla compagnia d’oltralpe contiene un omaggio neanche troppo velato a un altro titolo open world decisamente celebre: stiamo parlando di Death Stranding, l’ultimo capolavoro di Hideo Kojima.

Un'immagine di Death Stranding.

La redazione di Kotaku ha infatti scovato un particolare Easter Egg (anzi, una vera e propria missione) che rimanda in tutto e per tutto al titolo con protagonista Sam Porter Bridges.

Nell’avamposto commerciale dove acquistare e vendere oggetti, la proprietaria di nome Yanli spiegherà che alcune persone non sono venute a ritirare i loro articoli. Sarà compito del protagonista, quindi, consegnare i vari oggetti, uno alla volta, senza l’ausilio del cavallo.

Considerando che tra questi figura anche una lastra di pietra da portare in un punto lontano diverse miglia, vien da sé che il richiamo a Death Stranding è più che palese (la missione vi impiegherà oltre 15 minuti di tempo per essere portata a termine).

Assassin’s Creed Valhalla è uscito per PS4 e Xbox One il 10 novembre 2020. Il gioco arriverà in ogni caso anche su PS5 il 12 novembre 2020 negli Stati Uniti e il 19 novembre 2020 in Europa e Regno Unito (Italia inclusa, ovviamente). Death Stranding è invece disponibile su PS4 e PC da novembre 2019.