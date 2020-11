Qual è la versione migliore di Assassin’s Creed Valhalla? Un video ce lo mostra

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile da pochissimi giorni su console e PC, proponendosi come l’ultimo e più suggestivo capitolo della saga targata Ubisoft.

Nella nostra video recensione vi abbiamo portato al centro dell’affascinante contesto norreno che faranno da sfondo alle gesta di Eivor, un guerriero vichingo che parte alla volta dell’Inghilterra assieme alle sue genti.

Un'immagine di Valhalla.

Ora, il canale Resero ha pubblicato un video della durata di circa 10 minuti in cui si cerca di spiegare – tramite alcune fasi in game – qual è di fatto la versione di Valhalla più performante in assoluto.

Più nel dettaglio, il filmato mette a confronto le edizioni del gioco per console Xbox Series X, Xbox One X, Xbox One S, PS4 e PS4 Pro.

La versione assente nella video comparativa (oltre all’edizione PC) è ovviamente quella per PS5: Valhalla trarrà in ogni caso ulteriori vantaggi sulla console Sony grazie alla tecnologia SSD, in grado di accorciare i tempi di caricamento, oltre all’utilizzo del Tempest Engine per una qualità audio migliore.

Ma non solo: vi ricordiamo che per approfondire la conoscenza con il gioco, questa sera 11 novembre alle ore 21.00 chiacchiereremo sul nostro canale Twitch con Federico Viola, voce italiana di Eivor!

L’artista ci racconterà curiosità e retroscena del suo lavoro nei panni del protagonista, rispondendo ovviamente a tutte le vostre curiosità relative al titolo Ubisoft, incluso il funzionamento dell’appassionate mondo del doppiaggio dei videogiochi. Non perdetevelo!

Assassin’s Creed Valhalla è uscito per PS4 e Xbox One il 10 novembre 2020. Il gioco arriverà in ogni caso anche su PS5 il 12 novembre 2020 negli Stati Uniti e il 19 novembre 2020 in Europa e Regno Unito (Italia inclusa, ovviamente).