Assassin’s Creed Valhalla è davvero peggiorato su PS5? Ecco l’analisi

La scorsa settimana abbiamo riportato di indiscrezioni secondo le quali Assassin’s Creed Valhalla sarebbe peggiorato su PS5 in seguito all’uscita dell’update 1.04.

Questo update è stato pensato per migliorare le performance su Xbox Series X, dove si registravano problemi di tearing; introdurre una modalità grafica a 30fps su Xbox Series X e PS5; aggiungere una modalità a 60fps su Xbox Series S.

Digital Foundry ha analizzato il gioco dopo la patch, e confermato che questa non peggiora davvero la versione PlayStation 5.

Come sottolineato nell’analisi, «abbiamo trovato solo un esempio in cui ciò succede – la cutscene introduttiva ha un piccolo, occasionale calo di frame rate che non abbiamo visto nel nostro primo test».

Per il resto, «PlayStation 5 lo gestisce allo stesso frame rate con lo stesso risultato di risoluzione dinamica che aveva precedentemente».

Tutte le versioni implementano una soluzione di risoluzione dinamica: in origine, su PS5 e Xbox Series X aveva picchi tra i 1440p come minimo e 1728p come massimo.

Su PS5 l’update 1.04 non cambia questi numeri, su Xbox Series X invece cala ulteriormente fino a 1188p in modo da evitare cali di frame rate e il conseguente tearing.

Viene sottolineato però che «per la maggior parte del gioco, il count dei pixel è considerevolmente più alto».

A 60fps, Xbox Series S ha performance migliori a quelle della versione non patchata di Xbox Series X ma non fluide come la post-1.04; restano cali di frame rate e tearing visibili, comunque.

Per reggere questo grado di prestazioni, oscilla tra i 720p, risoluzione spesso adottata, e una media di circa 800p durante il gameplay tipico.