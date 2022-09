Assassin’s Creed Valhalla, disponibile da oggi la patch 1.6.1: ecco tutte le novità

Ubisoft ha confermato che tra poche ore sarà ufficialmente disponibile l’aggiornamento 1.6.1 di Assassin’s Creed Valhalla, che introdurrà non solo nuovi consueti bug fix, ma anche contenuti gratuiti per tutti gli utenti.

La nuova patch sarà naturalmente disponibile su tutte le edizioni attualmente in commercio di AC Valhalla (lo trovate su Amazon) a partire dalle ore 14.00 di oggi, permettendo ai suoi fan di scoprire il prima possibile tutte le nuove feature.

Proprio come anticipato pochi giorni fa, la patch 1.6.1 vi permetterà di accedere alla seconda parte della trama delle Tombe dei Caduti, oltre alla Forgia Runica come nuovo edificio per l’insediamento.

Ma non è tutto: il nuovo aggiornamento vi permetterà di sbloccare tante nuove ricompense dedicate al quindicesimo anniversario della saga e di accedere al Festival di Oskoreia, un nuovo evento che si svolgerà dal 20 ottobre fino al 10 novembre.

Per l’occasione, Ubisoft ha anche svelato lo spazio d’archiviazione necessario per il nuovo aggiornamento su ogni versione esistente: di seguito vi elencheremo dunque il peso ufficiale per la patch 1.61 in base alla vostra console o PC.

PlayStation 5 : 1.6 GB

: 1.6 GB PlayStation 4 : 8.6 GB

: 8.6 GB Xbox Series X|S : 11.9 GB

: 11.9 GB Xbox One : 10.6 GB

: 10.6 GB PC: 9.12 GB

La versione PS5 risulta dunque quella maggiormente ottimizzata, richiedendo soltanto meno di 2 GB per l’aggiornamento, mentre Xbox Series X|S richiederà il maggior spazio disponibile con quasi 12 GB.

L’aggiornamento 1.6.1 includerà naturalmente, come già segnalato, anche numerosi bugfix per errori che potevano portare a crash o eventi imprevisti nel gioco: se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli, trovate il changelog completo sul sito ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla.

Ricordiamo inoltre che le novità per Valhalla non sono ancora finite: Ubisoft ha infatti annunciato l’arrivo di un nuovo DLC finale, che sarà completamente gratuito per tutti i fan e che concluderà definitivamente l’avventura di Eivor.

Per il momento non è stato però annunciato alcun periodo d’uscita per questo contenuto: tuttavia, sappiamo che includerà nuovi personaggi storicamente accurati e che, presumibilmente, dovrebbe uscire prima di Mirage.