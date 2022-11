Assassin’s Creed Valhalla avrebbe in serbo una sorpresa per i giocatori PC

Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo ufficiale della saga degli Assassini prodotta da Ubisoft, potrebbe presto sbarcare anche su PC via Steam.

L’avventura del guerriero Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) continua infatti ad essere supportata alla casa transalpina con regolarità.

Da alcune settimane Ubisoft ha rilasciato anche l’aggiornamento 1.6.0, una patch ricca di novità che include anche una modalità di gioco roguelite gratis bene accolta dai giocatori di tutto il mondo.

Ora, mentre i fan stanno fantasticando sui prossimi capitoli della serie, è arrivata una prima conferma circa il fatto che Valhalla starebbe per approdare su Steam.

Come riportato da Game Rant, secondo alcune fonti Ubisoft starebbe preparandosi a lanciare Assassin’s Creed Valhalla su Steam, dopo che per anni è stato disponibile su PC tramite la piattaforma Ubisoft Connect, di proprietà del publisher.

Sebbene Ubisoft sia solita mantenere le sue uscite mainstream in esclusiva su Ubisoft Connect e, in alcuni casi, sull’Epic Games Store, molti di questi giochi finiscono per essere lanciati anche su Steam in un secondo momento.

Un utente di ResetEra chiamato AshenOne si è infatti imbattuto in una serie di riferimenti al gioco sul server Discord di SteamDB.

Questi sono stati a loro volta stati reperiti utilizzando YoobieRE, uno speciale strumento che consente di effettuare il reverse engineering del launcher di gioco Ubisoft Connect.

L’ultima serie di informazioni scoperte grazie a YoobieRE includeva menzioni specifiche della versione Steam di Valhalla sotto un nuovo elenco di ID prodotto.

Valhalla potrebbe quindi fare presto il paio al suo predecessore, Odyssey, sulla piattaforma di gioco di Valve, aspettando ovviamente una data di uscita ufficiale.

Nel frattempo, è stato da poco anche mostrato nel dettaglio Assassin’s Creed Mirage, un chiaro omaggio alle origini della saga ambientato a Baghdad e con protagonista Basim, che vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima.