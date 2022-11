Assassin’s Creed ai tempi della Seconda Guerra Mondiale è il sogno dei fan

La saga di Assassin’s Creed sta vivendo un periodo particolarmente florido, grazie anche e soprattutto all’annuncio di nuovi capitoli in dirittura d’arrivo.

Grazie anche all’avventura di Eivor con il recente Assassin’s Creed Valhalla (che trovate su Amazon) la serie ha raggiunto nuove vette, sebbene i fan non se ne sono stati con le mani in mano.

Se di recente un fan ha deciso di realizzare un remake fatto in casa del leggendario Assassin’s Creed 2, ora a quanto pare si è deciso di andare ancora oltre.

Come riportato anche da Game Rant, l’ormai celebre TeaserPlay ha deciso di offrirci uno scorcio di un eventuale capitolo di Assassin’s Creed ambientato ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

Utilizzando l’Unreal Engine 5, l’autore ha infatti condiviso un concept trailer di come potrebbe apparire il franchise se fosse ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Oltre alle ambientazioni storiche già ampiamente coperte dalla serie, ci sono infatti molti altri luoghi e periodi che i fan vorrebbero esplorare, tra cui appunto la seconda grande guerra.

Il video, della durata di poco meno di due minuti, sfrutta la potenza del motore grafico di Epic per creare una versione visivamente impressionante della Parigi occupata dai tedeschi.

Anche se al momento non sono stati annunciati piani da parte di Ubisoft per la realizzazione di un capitolo di Assassin’s Creed ambientato nella WWII, TeaserPlay ha mostrato come potrebbe appare il titolo in un nuovo video pubblicato sul suo canale.

Il filmato inizia con un assassino che elimina rapidamente due guardie naziste prima di dirigersi verso l’obiettivo principale. Dopo aver mostrato due uccisioni furtive, il video svela altre caratteristiche dell’ambiente prima di terminare con l’eliminazione del nemico numero uno.

Molti fan hanno lodato il concept trailer di TeaserPlay nei commenti, auspicando prima o poi l’uscita di un capitolo ufficiale di Assassin’s Creed ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Vero anche che in Assassin’s Creed Unity c’erano alcuni elementi dedicate alla WWII, quindi è del tutto logico che Ubisoft possa decidere di sfruttare questo contesto in un vero gioco sulla Seconda Guerra Mondiale, in futuro.

Restando in tema, mesi fa qualcuno aveva deciso di rispolverare la prima avventura dell’assassino che ha dato il là al brand, ossia Altair, nello splendore dell’altissima definizione.