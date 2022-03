Assassin’s Creed Valhalla, bonus gratis per gli utenti Prime Gaming

Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo episodio della saga degli Assassini targata Ubisoft, ha ricevuto L’Alba di Ragnarok, nuovo contenuto singleplayer davvero ricco di novità. A quanto pare, però, le sorprese non sono finite.

L’oddisea di Eivor è un’avventura che non sembra voler arrivare a un epilogo, vista la volontà del publisher d’oltralpe di fornire supporto per molti mesi a venire.

Del resto, parliamo di un gioco in grado di fare registrare incassi realmente sorprendenti, cosa questa che non metterà di certo la parola fine a Valhalla.

Questo, unito ad alcune iniziative che ci hanno permesso di provare il gioco in maniera completamente gratuita, hanno fatto la fortuna del titolo, il quale ora riceverà nuovi bonus gratis per gli utenti Prime Gaming.

Come segnalato sul profilo ufficiale del servizio Amazon, i giocatori possono da ora scaricare senza costi aggiuntivi un interessante bundle di oggetti dedicato proprio ad Assassin’s Creed Valhalla.

Più nel dettaglio, si tratta del Bundle Cacciatore di Ullr, il quale include al suo interno il pacchetto navale Cacciatore di Ullr, l’Arco Antler e, ultimo ma non meno importante, lo scudo Morso di Fenrir.

Poco sotto, il tweet di Prime Gaming che mostra gli oggetti gratuiti messi a disposizione dei giocatori.

The wilds are calling

Answer the call by picking up the NEW Ullr's Hunter Bundle in @assassinscreed Vallhalla – free for Prime members.

https://t.co/XfGLPXQ3gv pic.twitter.com/capbzdJlTI

— Prime Gaming (@primegaming) March 11, 2022