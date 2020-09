Assassin’s Creed Valhalla anticipato, gioco di lancio di Xbox Series X

Assassin’s Creed Valhalla è stato anticipato al 10 novembre e sarà un gioco di lancio di Xbox Series X | S, che usciranno in quella stessa data.

La data precedentemente comunicata era fissata al 17 novembre, due giorni prima dell’attesissimo Cyberpunk 2077.

Questa data, come riportato dai social della casa transalpina prima e in un comunicato poco dopo, è valida non solo per Xbox ma anche per Xbox One, PC, PS4 e Google Stadia.

Assassin’s Creed Valhalla girerà in 4K a 60fps su Xbox Series X, oltre ad altri miglioramenti grafici come una maggiore densità della vegetazione, una migliore qualità delle ombre e una risoluzione maggiore delle texture. I salvataggi saranno condivisi tra Xbox Series S e X.

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on November 10, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/dGukVP5U8g — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 9, 2020

«Siamo entusiasti di annunciare che i giocatori potranno scoprire Assassin’s Creed Valhalla prima del previsto! Non vediamo l’ora di vedere il mondo che abbiamo creato negli ultimi 3 anni prendere vita su tutte le piattaforme, incluse le console di nuova generazione con Xbox Series X | S il 10 novembre», ha dichiarato Julien Laferrière, producer di Assassin’s Creed Valhalla.

Con Xbox Series X | S, Assassin’s Creed Valhalla sfrutterà permetterà ai giocatori di godersi anche i più piccoli dettagli degli scenari open world della Norvegia e dell’Inghilterra.

PS5 non viene ancora menzionata nel tweet in alto, e per una ragione specifica: non è dato sapere quando la console di Sony sarà disponibile, per ora.

Come riporta Kotaku, Azaïzia Aymar, responsabile dello sviluppo del business di Ubisoft, «appena sapremo di più sulla data d’uscita, potrò confermarlo».

«Per adesso potete comprarlo su PS4 e avere l’upgrade gratuito su PS5, quindi… non dovrebbe essere un problema».

Se siete in attesa del nuovo capitolo della serie, potete dare un’occhiata al nostro provato di Assassin’s Creed Valhalla.

Watch Dogs Legion, upgrade e Raytracing

Watch Dogs Legion uscirà il 29 ottobre 2020 su Xbox One, PlayStation 4, l’Epic Games Store e l’Ubisoft Store su Windows PC e Stadia, ma avrà un upgrade gratuito disponibile su Xbox Series X | S fin dal day one del 10 novembre.

La Londra del futuro prossimo di Watch Dogs: Legion trarrà beneficio dall’Hardware Accelerated Raytracing della nuova Xbox Series X | S.

«Dagli enormi schermi digitali di Piccadilly Circus, alle luci al neon e gli ologrammi di Camden High Street, la potenza dei riflessi e delle rifrazioni in tempo reale porterà un livello di realismo mai visto prima a questo setting urbano», spiega Ubisoft.

Entrambi i giochi trarranno vantaggio dal Direct Storage, che porterà a tempi di caricamento più brevi e un’esperienza di gioco più fluida.

Ubisoft è attesa da un secondo Ubisoft Forward questa settimana ed è probabile che arrivino nuovi dettagli in questa occasione.