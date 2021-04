Assassin’s Creed: a che punto è la serie Netflix?

A ottobre dello scorso anno, il colosso dello streaming Netflix ha annunciato i lavori in corso su una serie TV dedicata al franchise di Assassin’s Creed targato Ubisoft.

Più in particolare, si è parlato di un primo show con attori in carne e ossa, seguito da una serie animata utile ad arricchire ulteriormente il vasto universo narrativo.

Aymar Azaïzia, responsabile dei contenuti di Assassin’s Creed per Ubisoft, ha parlato con Eurogamer.net circa i piani legati proprio a quest’ultima serie animata.

Un'immagine del primo capitolo di Assassin's Creed.

Azaïzia ha confermato infatti che tutto è pronto per l’inizio dei lavori, visto che il team sta già operando dietro le quinte proprio in questi giorni:

È ancora in lavorazione, sarà a cura dei ragazzi che hanno dato vita al programma televisivo Raving Rabbids e che hanno anche annunciato la serie animata di Far Cry. Il team di autori si sta concentrando su questo, ora.

Al momento, non è chiaro né quando vedrà la luce questa serie animata, né tantomeno il destino dello show live action. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Adi Shankar, il creatore dell’anime Castlevania di Netflix (la cui quarta stagione è in arrivo, seguita da uno spin-off), ha firmato per produrre anche l’adattamento di Assassin’s Creed.

Da quel poco che è stato reso noto, sappiamo che lo show racconterà una storia originale ambientata nell’universo del franchise. Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft figurano infine come produttori esecutivi.

I fan di serie TV tratte da videogiochi di successo sanno bene che HBO ha in lavorazione anche lo show live action dedicato a The Last of Us, concepito anche grazie alla collaborazione con Neil Druckmann di Naugthy Dog e Craig Mazin (autore di Chernobyl).