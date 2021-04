Assassin’s Creed Origins, Bayek può vendicare la morte di un bimbo

L’ultimo capitolo della saga di Assassin’s Creed ci ha trasportato nel contesto nordico consentendoci di rivivere le gesta dei vichinghi.

Assassin’s Creed Valhalla è riuscito a guadagnarsi una fanbase affezionata grazie al suo setting narrativo, alla qualità dei suoi contenuti e alla cura per i dettagli garantita da Ubisoft.

L’epopea di Eivor ha colpito positivamente i fan nonostante ci sia da tempo un certo fermento per un’ambientazione in Cina o in Giappone che rischierebbe di non arrivare a breve.

Nei due giochi precedenti, Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey, nei quali ha avuto inizio il nuovo corso RPG adottato dagli sviluppatori, le gesta degli assassini avvenivano rispettivamente in Egitto e in Grecia.

Un giocatore è tornato nelle calde terre d’Egitto imbattendosi in un interessante segreto a distanza di quattro anni dall’uscita.

In un post su Reddit l’utente azaanis ha condiviso un video che ci mostra un dettaglio che probabilmente è sfuggito alla maggior parte dei giocatori.

Durante l’esplorazione del tempio di Thoth è possibile imbattersi nel cadavere di un ragazzino e scoprire una nota allegata al corpo.

Si tratta di una lettera della famiglia, scritta per metterlo in guardia dalla presenza di banditi e fuorilegge proprio nella zona del tempio.

Azaanis ha deciso di approfondire la vicenda ed è rimasto in attesa per verificare l’attendibilità di quanto affermato nella lettera.

In breve tempo, i banditi sono arrivati accompagnati dalle iene e hanno sorpreso il giocatore che, sconfiggendoli, ha avuto la possibilità di vendicare il bambino ucciso.

Si tratta di un dettaglio che, seppur slegato dalla vera e propria storia (non si tratta nemmeno di una subquest) permette di apprezzare il livello di realismo che arricchisce il mondo di gioco.

Non solo dettagli ma anche segreti ed easter egg: un utente ne ha recentemente scoperto uno relativo a Dark Souls, l’impegnativa serie di FromSoftware.

Rimanendo in tema di assassini, fan degli episodi precedenti saranno felici di sapere che il finale segreto di Assassin’s Creed Valhalla aprirebbe al ritorno di personaggi storici della saga.

L’ultimo episodio della fortunata saga Ubisoft è risultato il gioco più longevo attualmente disponibile su PS5.