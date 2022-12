Assassin’s Creed Infinity viaggia nel tempo (e in Unreal Engine 5) grazie ai fan

Quella di Assassin’s Creed è una saga il cui futuro è particolarmente roseo, grazie all’arrivo di numerosi capitoli attualmente in lavorazione.

Dopo l’avventura del guerriero Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) la casa transalpina non ha alcuna intenzione di dire stop al franchise degli Assassini.

Del resto, il futuro è di Assassin’s Creed Infinity, non un gioco di per sé, ma un hub, una porta di accesso alle diverse epoche storiche che faranno da parco giochi ai videogiocatori.

Ora, dopo aver immaginato come sarebbe un Assassin’s Creed in Unreal Engine 5, TeaserPlay è tornato a deliziarci con la sua visione dei viaggi nel tempo.

Il celebre content creator ha infatti dato vita a un concept trailer nel quale vediamo il nostro Assassino viaggiare tra varie epoche temporali diverse.

«In questo video abbiamo cercato di immaginare i sogni dei fan del franchise di Assassin Creed», spiega TeaserPlay nella descrizione del filmato.

«Una funzione che ci permetta di viaggiare istantaneamente in anni e periodi diversi del mondo, una funzione che, anche se non diventerà mai reale, possiamo almeno immaginare». In basso, trovate il risultato finale.

Chissà che Ubisoft non decida davvero di implementare una caratteristica del genere, un giorno, anche se considerando le basi della serie ciò appare piuttosto improbabile.

Restando in tema di rifacimenti di un certo livello, anche The Last of Us è stato ricreato grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5, lasciando tutti a bocca aperta.

Senza contare che alcune settimane fa anche il celebre GTA Vice City è stato trasformato in un gioco di nuova generazione con il motore grafico di Epic Games.

Infine, sempre TeaserPlay ha dato vita pochi gorni fa a un altro trailer sorprendente di Dark Souls 4, sempre realizzato sfruttando la potenza del motore grafico di Epic (e in grado di strizzare l’occhio a un altro grande classico come Bloodborne).