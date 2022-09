Assassin’s Creed, il remake del primo capitolo è il sogno dei fan

Assassin’s Creed Mirage è il titolo del nuovo capitolo della saga, ufficializzato da Ubisoft dopo i vari rumor e leak delle scorse settimane.

Il successo di Valhalla non ha infatti messo fine a una saga che ha portato enormi elogi al publisher d'oltralpe.

La comunicazione ufficiale di Ubisoft ci ha anche dato modo di segnare sul calendario l’appuntamento preciso per vedere il nuovo episodio in azione.

Ora, però, dopo i precedenti tentativi di immaginare un capitolo di Assassin’s Creed in Unreal Engine 5, sembra proprio che ora qualcuno abbia realizzato il fan remake ideale.

L’ormai noto e abilissimo TeaserPlay ha infatti realizzato un concept trailer in cui immagina il remake del primo capitolo della serie di Assassin’s Creed nello splendore del motore grafico di Epic.

Il video mostra il protagonista storico Altair muoversi attraverso lussureggianti ed assolate ambientazioni, le quali richiamano in tutto e per tutto quelle del gioco originale.

Poco sotto, nel player dedicato, trovate il filmato in questione (della durata di poco meno di due minuti).

Sicuramente, sarebbe notevole poter godere un giorno di un remake ufficiale di tale caratura, sebbene al momento Ubi non abbia ancora confermato alcunché.

Tornando invece coi piedi per terra, pare proprio che il prossimo Assassin’s Creed Mirage avrà delle mire molto più ampie, pur volendo tornare al gameplay del passato.

Le speranze di chi voleva un Assassin’s Creed ambientato nel Giappone Feudale tuttavia non si sono mai placate, come dimostra anche un recente fan trailer in Unreal Engine 5 davvero superlativo.

Non dimentichiamoci tuttavia anche del presunto AC Infinity, nome in codice di uno dei progetti del franchise, è quello che si ripete di più al punto che il reveal sarebbe vicino, sebbene anche in questo caso manca ancora l’ufficialità, condita magari da qualche primo screen o key art.