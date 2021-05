Assassin’s Creed: il nuovo capitolo sarà simile ad Uncharted?

Ubisoft non ha certo intenzione di interrompere la serie di Assassin’s Creed, specie dopo il successo dell’ultimo capitolo, Valhalla, uscito a fine 2020.

L’avventura di Eivor ha dalla sua un gran numero di giocatori appassionati, tanto che nelle prossime settimane sono in arrivo un gran numero di contenuti scaricabili del tutto inediti.

Primo fra tutti, il DLC noto con il nome di “L’Ira dei Druidi”, previsto propri durante il mese di maggio, più precisamente giovedì 13.

Dopotutto, parliamo di un franchise che molto presto darà vita anche a una serie Netflix, quindi è assolutamente sensato che la casa transalpina non ne blocchi il rilascio di nuovi capitoli.

A tal proposito, sembra proprio che il prossimo Assassin’s Creed possa essere più simile a titoli come Uncharted e The Last of Us piuttosto che a Valhalla, Odyssey e Origins.

A riferire la cosa è il noto insider j0nathan, il quale ha confermato che un nuovo capitolo del franchise è in lavorazione e che questi sarà incentrato sulla figura di Riccardo Cuor di Leone, vecchio re d’Inghilterra, durante la Terza Crociata.

Lo stesso leaker rivela però che il gioco potrebbe essere stato “congelato” dalla stessa Ubisoft, visto che il team che ne stava guidando lo sviluppo sta ora lavorando a tempo pieno ai DLC per Assassin’s Creed Valhalla.

A rigor di logica, anche se lo sviluppo di questo nuovo capitolo dovesse riprendere il via, quasi sicuramente non uscirà quest’anno, tanto che j0nathan ritiene improbabile che avremo un nuovo episodio nel 2022 (il che significa che i fan potrebbero aspettare fino al 2023).

Parlando del gioco, il nuovo Assassin’s Creed potrebbe essere molto più lineare e meno dispersivo, accostandosi a livello strutturale ai sopraccitati giochi di Naughty Dog.

Nell’attesa, i fan possono sicuramente recuperare anche Il Canto della Gloria, il prequel a fumetti delle avventure di Eivor.

Ma non solo: di recente Ubisoft ha anche parlato dei prossimi update in arrivo per Valhalla, spiegando che gli aggiornamenti saranno rilasciati a intervalli di tempo irregolari.

A fine aprile, infatti, il gioco ha in ogni caso ricevuto l’importante patch 1.2.1, ricca di bug fix e novità sostanziali tutte da scoprire.