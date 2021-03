Assassin’s Creed II, Ubisoft chiude il multiplayer

Ubisoft ha annunciato la chiusura dei server online di 8 giochi del suo catalogo di classici, incluso l’amato Assassin’s Creed II.

Il titolo fa parte di una lista in cui rientrano altre proprietà intellettuali del publisher molto popolari, tra cui Far Cry 2 e Splinter Cell Conviction.

Questa la lista completa dei giochi che perderanno le funzionalità multiplayer dal 22 maggio:

Assassin’s Creed II

Prince of Persia: Forgotten Sands

Far Cry 2

Splinter Cell Conviction

Anno 1404

Might & Magic – Clash of Heroes

Might & Magic 10 – Legacy

The Settlers 7

Assassin’s Creed II rientra nell’elenco nonostante sia riverito ancora oggi come il capitolo più ispirato della saga degli Assassini.

Non a caso, il gioco – che fa parte anche di Assassin’s Creed The Ezio Collection per le console della scorsa generazione e il PC – ha il protagonista più celebrato dell’intero franchise.

Triste la perdita del multiplayer per quanto riguarda Splinter Cell Conviction, dove una modalità co-op è stata particolarmente seguita dai fan.

Un ennesimo brutto segnale per l’epopea a base di spionaggio di Sam Fisher, che comunque si appresta a tornare in un nuovo capitolo esclusivo per la realtà virtuale.

Anche Far Cry 2, forse recuperato più avanti rispetto alla sua uscita originale, ha raccolto il plauso degli appassionati, al punto che il suo director Clint Hocking, tornato in Ubisoft dopo anni, ha guidato Watch Dogs Legion e subito catturato l’attenzione dei suoi fan con l’open world a base di hackeraggio.

Mentre il destino per questo classico è ormai segnato, Far Cry 6 è di prossima uscita, sebbene il lancio sia stato rinviato a data da destinarsi di recente.

La chiusura dei servizi online per questi classici segue soltanto di poche ore la conferma dello spegnimento del PlayStation Store di PSP, PS3 e PS Vita, che ha dato il là a tanti dubbi della community relativa alla preservazione dei titoli più datati.