Dark Souls, gli orologi ufficiali sono dei gioielli (e non solo quelli)

Dark Souls è ormai diventato da diverso tempo un vero e proprio simbolo videoludico: il titolo di FromSoftware viene infatti costantemente considerato come uno dei migliori videogiochi di sempre.

I più grandi fan di Dark Souls hanno da sempre coltivato il desiderio di poter manifestare a tutto il mondo la propria passione per la serie: adesso gli appassionati avranno la possibilità di acquistare anche una preziosa collezione di merchandise, che include anche dei meravigliosi orologi.

L’iniziativa è stata inaugurata per celebrare il decimo anniversario del titolo: già in precedenza c’era chi aveva deciso di festeggiare con una torta al «gusto falò».

Anche noi abbiamo voluto festeggiare a modo nostro questa ricorrenza: sulle nostre pagine potete leggere il nostro speciale dedicato al decimo anniversario di Dark Souls.

Come segnalato da DualShockers, Bandai Namco ha inaugurato una collaborazione con Supergroupies, un’azienda specializzata nella realizzazione di articoli in edizione limitata dedicati ai più grandi brand.

Questo ha reso possibile la realizzazione di diversi accessori a tema che gli appassionati di Dark Souls certamente ameranno, come i bellissimi orologi ispirati a Solaire, al Cavaliere Nero e ad Artorias, tutti eleganti e con al loro interno dettagli che possono essere apprezzati solo dai fan della serie.

Gli orologi dedicati al Cavaliere Nero e ad Artorias sono pre-ordinabili per 300 dollari, mentre quello di Solaire costerà 20 dollari in meno: i prezzi sono certamente poco accessibili, ma trattandosi di prodotti ben realizzati in edizione limitata sono indicati per tutti i più grandi collezionisti.

Di seguito troverete le foto ufficiali che mostreranno più da vicino gli orologi, oltre ad un’immagine che includerà tutti gli altri prodotti della collezione, tra i quali segnaliamo gli stivali e la giacca ufficiale.

Sfortunatamente, Supergroupies al momento non effettua spedizioni fuori dal territorio americano o da quello canadese: questo significa che gli utenti italiani non potranno acquistare questi fantastici articoli.

Se volete comunque dare un’occhiata più da vicino a questi prodotti, non dovrete fare altro che cliccare qui per accedere alla pagina ufficiale del negozio.

