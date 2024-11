Yamaha MT-10 SP LEGO a 207€: è una MERAVIGLIA!

La stupenda Yamaha MT-10 SP LEGO è un tributo alla motocicletta Yamaha più potente nella categoria “hyper naked”. Questo modellino, composto da 1478 pezzi, presenta una fedeltà impressionante con dettagli come un motore a 4 cilindri, trasmissione a 3 velocità e sospensioni anteriori e posteriori funzionanti. Include uno sterzo funzionante, un cavalletto laterale e un espositore per mostrarla con orgoglio. Ideale per gli appassionati di motociclette Yamaha, oggi è disponibile a 206,99€ anziché 229,99€, con uno sconto del 10%.

Yamaha MT-10 SP LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La Yamaha MT-10 SP LEGO è l'ideale per gli appassionati di motociclette e di mattoncini LEGO, che apprezzano i dettagli precisi e l'autenticità in un modellino da costruire. Con 1.478 pezzi, questo set offre un'esperienza di costruzione intensa e gratificante, capace di soddisfare anche il collezionista più esigente. Attraverso la sua complessità e il livello di dettaglio, il modello si rivolge agli adulti che cercano una sfida costruttiva, nonché a tutte le persone che desiderano rendere omaggio alla potenza e allo stile "hyper naked" della Yamaha MT-10 SP. Il set è perfetto per chi vuole unire la passione per le due ruote alla gioia del modellismo LEGO, presentando un ottimo modo per rilassarsi e immergersi in un progetto personale che culmina in un pezzo da esposizione di grande soddisfazione e significato.

Inoltre, grazie alla funzionalità dell'app LEGO AR, il modello offre un livello di interattività e apprezzamento unico, permettendo di esplorare il modello in modalità aumentata. Questo aspetto rende il set ancora più attraente per gli appassionati di tecnologia e innovazione, che potranno vedere il loro modello prendere vita in un modo completamente nuovo. L'espositore incluso accresce ulteriormente il valore del set come pezzo da esposizione, rendendolo un eccellente regalo per se stessi o per un amico o un familiare appassionato di moto Yamaha. Le dimensioni complessive del modello costruito sono imponenti: 25 cm di altezza, 44 cm di lunghezza e 15 cm di larghezza, promettendo di diventare un vero pezzo da collezione.

Disponibile oggi a 206,99€, la Yamaha MT-10 SP LEGO è l'acquisto perfetto per chi cerca un'esperienza di costruzione impegnativa e soddisfacente, e per chi si emoziona alla vista di design motociclistici iconici. Con dettagli autentici che catturano l'essenza della vera Yamaha, questo set non è solo un progetto appassionante da costruire ma anche uno spettacolare pezzo da esposizione. Lo raccomandiamo agli adulti che amano le moto e il modellismo, o come regalo speciale per gli appassionati di veicoli da collezione.

