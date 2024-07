Yakuza Like a Dragon per Xbox a soli 25€: METÀ PREZZO!

In cerca di un gioco entusiasmante? Ecco l'offerta per Yakuza Like a Dragon per Xbox, ora disponibile al prezzo speciale di 24,95€ invece di 59,99€. Questo rappresenta un risparmio sorprendente del 58%! Immergetevi nella vita di Ichiban Kasuga, ex membro di una famiglia Yakuza, mentre naviga in un mondo di tradimento e cerca la verità dietro il declino della sua famiglia. Con un'offerta così allettante, è l'occasione perfetta per vivere un'avventura ricca di azione in un gioco che trasforma le strade di Tokyo in un campo di battaglia pieno di opportunità e pericoli.

Yakuza Like a Dragon per Xbox, chi dovrebbe acquistarlo?

Yakuza Like a Dragon è un titolo imperdibile per tutti gli amanti dei giochi di ruolo e azione che cercano una storia profonda e coinvolgente. Consigliato principalmente a un pubblico adulto, questo gioco è perfetto per chi ama immergersi in narrazioni complesse, con un forte background culturale giapponese. Grazie al nuovo sistema di combattimento RPG dinamico e la possibilità di sperimentare 19 lavori unici, da guardia del corpo a musicista, offre un'esperienza di gioco varia e mai monotona. Il gioco sa anche come alternare momenti di intensa azione a quelli più leggeri, permettendo ai giocatori di rilassarsi con giochi arcade o gare di go-kart. È un acquisto obbligato per chi desidera esplorare le strade di Yokohama, vivere da vicino le dinamiche dei clan yakuza, e per chi è alla ricerca di un gioco che sa offrire divertimento, sfide e una storia avvincente.

Yakuza Like a Dragon offre un'avventura coinvolgente nei bassifondi di Tokyo, attraverso gli occhi di Ichiban Kasuga, ex membro di una famiglia Yakuza tradito dopo aver scontato 18 anni di incarcerazione per un crimine non commesso. Tornato in società, scopre che nulla è come prima e decide di scoprire la verità e riprendersi la vita. Il gioco introduce un affascinante sistema di combattimento RPG dinamico, dove oggetti quotidiani diventano armi improvvise, da mazze a ombrelli. L'edizione Day ICHI include inoltre un set di costumi definitivo e Steelbook, rendendolo un acquisto ancora più allettante per i collezionisti e gli appassionati della serie.

Disponibile ora a 24,95€ anziché 59,99€, Yakuza Like a Dragon per Xbox incarna perfettamente l'essenza delle avventure di Yakuza con una nuova entusiasmante svolta nel gameplay. La profondità della storia, il sistema di combattimento innovativo e la ricchezza di contenuti secondari lo rendono un acquisto consigliato per tutti gli appassionati del genere.

Vedi offerta su Amazon