POCO M6 Pro di Xiaomi in offerta su eBay con un coupon!

Il POCO M6 Pro di Xiaomi si distingue come una delle opzioni più interessanti tra gli smartphone di Xiaomi, non solo per le specifiche tecniche ma anche per il rapporto qualità-prezzo. Con l'offerta attuale su eBay e l'utilizzo del coupon "PIT10PERTE2024", è possibile acquistare questo modello al vantaggioso prezzo di soli 175,46€. A questo costo, il POCO M6 Pro si conferma come un'eccellente scelta per chi cerca uno smartphone di fascia entry-level, con caratteristiche come un display AMOLED e supporto per la ricarica rapida a 67W.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto del 10% durante il checkout.

Xiaomi POCO M6 Pro 4G, chi dovrebbe acquistarlo?

Il POCO M6 Pro 4G si presenta come lo smartphone ideale per gli utenti che desiderano ottime prestazioni a un eccellente rapporto qualità-prezzo. Dotato di un processore Mediatek Helio G99-Ultra, questo dispositivo assicura un'esperienza utente fluida e reattiva, in grado di gestire senza sforzo anche le applicazioni più esigenti.

Per questo motivi, è consigliato anche a chi ama immergersi nei contenuti multimediali, grazie al suo display Flow AMOLED da 6,67", che offre colori vividi e dettagli nitidi a una frequenza di aggiornamento di 120Hz. In aggiunta, gli amanti della fotografia troveranno nella tripla camera con sensore principale da 64MP con OIS una qualità d'immagine paragonabile a quella dei top di gamma nelle situazioni di luce più favorevoli, permettendo di catturare momenti importanti con estrema chiarezza.

Da segnalare anche il design elegante e l'esperienza audio-video confortevole, che dimostrano l'attenzione di Xiaomi per un'esperienza complessiva di utilizzo di alto livello. La presenza di un caricabatterie super veloce da 67W incluso nella confezione rappresenta un ulteriore punto di forza, in grado di ricaricare completamente la batteria in soli 45 minuti. Oggi il POCO M6 Pro 4G è in offerta a 175,46€, ma ricordatevi di attivare il coupon!



Vedi offerta su eBay