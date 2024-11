Xiaomi anticipa il Black Friday con sconti imperdibili su tantissimi prodotti!

Xiaomi ha dato il via ai suoi attesissimi saldi per il Black Friday, un’opportunità imperdibile per chi desidera acquistare i migliori dispositivi tecnologici a prezzi scontati. Se state cercando di aggiornare il vostro ecosistema smart, questo è il momento perfetto per approfittare delle promozioni esclusive che Xiaomi ha riservato ai suoi fan. Le offerte includono una vasta gamma di prodotti, dagli smartphone ai dispositivi AIoT, fino a tablet, TV, smartwatch e auricolari.

Vedi offerte su Xiaomi

Xiaomi Black Friday, perché approfittarne?

Il Black Friday di Xiaomi anticipa le festività natalizie con sconti eccezionali validi dal 4 al 18 novembre. Inoltre, per celebrare la giornata dell’11 novembre, Xiaomi ha lanciato un esclusivo codice sconto del 10%, utilizzabile su una selezione di prodotti. Per usufruire di questa promozione, basterà inserire il codice 10OFFDOUBLE11 al momento del pagamento. Il codice sarà valido solo per l'11 novembre, ma il suo riscatto è possibile già dall'8 novembre. Attenzione però, il codice non è applicabile ai modelli Redmi Note 13 (6+128GB) e POCO X6 Pro 5G (8+256GB).

Tra le offerte più accattivanti, segnaliamo il Redmi Note 13 Pro+ 5G con configurazione 12GB+512GB, disponibile in promozione a soli 449,90€, con un risparmio di 50€ rispetto al prezzo originale di 499,90€. Per chi è alla ricerca di un'alternativa economica, il POCO C75 è disponibile a partire da 119,90€, con un risparmio early bird di ben 30€.

Se siete interessati a un nuovo tablet o a migliorare il vostro sistema di pulizia smart, Xiaomi ha pensato a voi. Grazie al codice sconto, potrete acquistare aspirapolvere, smart band e buds con un ulteriore sconto del 10%. Inoltre, acquistando uno Xiaomi 14T Pro, avrete in omaggio un caricatore wireless da 50W del valore di 99,99€, perfetto per massimizzare l'efficienza della vostra ricarica.

Le offerte di Xiaomi per il Black Friday dureranno solo per un periodo limitato, quindi non perdete tempo! Avete la possibilità di acquistare prodotti innovativi e di qualità a prezzi mai visti prima. Non dimenticate di visitare regolarmente la pagina principale di Xiaomi per scoprire ulteriori offerte speciali che verranno rilasciate durante il periodo promozionale.

