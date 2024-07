Xbox Game Pass in aumento? Fate scorta su Eneba a PREZZO SCONTATO!

Segnaliamo ai nostri lettori che Eneba offre una straordinaria opportunità di risparmio per tutti gli appassionati di videogiochi. Attualmente, l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di tre mesi è acquistabile a soli 26,89€, rispetto al prezzo di listino di 44,97€. Questa è un'occasione imperdibile, soprattutto alla luce delle recenti notizie sull'imminente aumento dei prezzi.

Infatti, come comunicato poche ore fa, dal prossimo 12 settembre il costo dell'abbonamento mensile passerà a ben 17,99€, segnando un significativo aumento rispetto ai prezzi attuali​​. Questa promozione su Eneba rappresenta quindi un'opportunità perfetta per risparmiare in vista dell'imminente aumento.

Offerte Xbox Game Pass su Eneba, chi dovrebbe approfittarne?

Xbox Game Pass Ultimate è un servizio di abbonamento premium che offre ai giocatori un accesso illimitato a un vasto catalogo di giochi per console Xbox, PC e dispositivi mobili tramite il cloud. Oltre a una libreria in continua espansione di titoli di diverse categorie e generi, l'abbonamento include tutti i vantaggi di Xbox Live Gold, permettendo ai giocatori di godere di giochi multiplayer online, offerte esclusive e sconti. Inoltre, gli abbonati possono accedere a EA Play, il servizio di Electronic Arts che offre ulteriori giochi, contenuti esclusivi e prove anticipate di nuovi titoli. Con Xbox Game Pass Ultimate, gli utenti possono sperimentare le ultime novità del mondo videoludico e scoprire classici intramontabili, il tutto con la comodità di un unico abbonamento mensile​.

Approfittare della promozione di Eneba significa garantirsi l'accesso a un vasto catalogo di giochi a prezzi vantaggiosi. Con l'aumento dei prezzi imminente, questa è l'opportunità ideale per abbonarsi o rinnovare l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate a un prezzo significativamente ridotto. Sfruttate questi sconti per garantirvi mesi di divertimento a un prezzo ridotto, evitando l'incremento tariffario che entrerà in vigore a breve.

