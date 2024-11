WWE 2K24 per PS5 a soli 30€: e anche il divano diventa un ring!

WWE 2K24 per PS5 è in offerta su Amazon al prezzo speciale di 29,99€ invece di 37,99€, con uno sconto del 21%! Immergetevi nell'azione con un roster stellare che include leggende e Superstar attuali della WWE, come "The American Nightmare" Cody Rhodes, John Cena, e molti altri. WWE 2K24 porta nuovi emozionanti tipi di incontri al vostro schermo, dalla modalità arbitro all'ambulance match, e vi offre la possibilità di creare la vostra fazione dominante. Non perdete questa opportunità di vivere l'esperienza WWE definitiva a un prezzo imbattibile grazie al Black Friday.

WWE 2K24 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

WWE 2K24 è l'acquisto ideale per i fan del wrestling, grazie al suo roster che comprende leggende immortali come "Stone Cold" Steve Austin, Undertaker e Andre the Giant, e le attuali icone del ring come "The American Nightmare" Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley e Roman Reigns. La ricchezza e la varietà dei personaggi offrono una profonda immersione nell'universo WWE, consentendo ai giocatori di rivivere alcune delle più epiche rivalità o di crearne di nuove. In aggiunta, questa edizione include modalità di gioco innovative e entusiasmanti come l’ambulance Match, il casket match con la bara e il gauntlet match, elevando l'esperienza di gioco a nuovi livelli di emozione e sfida.

È particolarmente consigliato per le persone che amano i giochi strategici e di costruzione di squadre, grazie alla modalità "la mia fazione", che permette di creare e gestire una fazione dominante partendo dalle carte dei personaggi. Adatto anche ai giocatori competitivi, che cercano di misurarsi in ambito online e salire nelle classifiche della modalità classificata. Se siete appassionati di wrestling che desiderano incarnare le vostre superstar preferite o neofiti attratti dall'affascinante mondo della WWE, questo titolo soddisfa un'ampia gamma di desideri, offrendo un'esperienza di gioco profonda, ricca e variata.

Attualmente disponibile al prezzo scontato di 29,99€ invece di 37,99€, WWE 2K24 per PS5 rappresenta un'offerta imperdibile per gli appassionati del genere. Se siete alla ricerca di azione sul ring, di una grafica mozzafiato e del piacere di costruire la vostra leggenda nel mondo del wrestling, questo gioco è ciò che fa per voi. Non perdete l'occasione di combattere con le leggende della WWE e le nuove superstar.

