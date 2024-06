WOW! Notebook gaming HP OMEN 17 su MediaWorld a 899€ IN MENO!

State pensando di acquistare un nuovo notebook da gaming ma non volete spendere troppo? Allora non dovete assolutamente lasciarvi scappare questa incredibile offerta su Mediaworld! Il potente laptop HP OMEN 17-CK1028NL è ora disponibile al prezzo speciale di 1599.36€, con un incredibile sconto di 899,64€ sul prezzo originale di 2499€! Questo dispositivo è equipaggiato con un processore Intel Core i7-11800H, 16GB DDR4 di RAM a 3200Mhz, e un'unità SSD PCIe NVMe da 1TB per un'esperienza di gaming senza pari. La sua grafica NVIDIA RTX 3070 da 8GB GDDR6 assicura prestazioni eccezionali nei giochi più recenti. Il display da 17,3" QHD a 165Hz offre immagini nitide e fluide, mentre la tecnologia OMEN Tempest Cooling mantiene il sistema fresco anche sotto sforzo. Inoltre, Windows 11 Home è preinstallato per fornirvi la migliore esperienza utente. Non perdete l'opportunità di migliorare il vostro setup di gioco con questo laptop di eccellenza.

Vedi offerta su Mediaworld

HP OMEN 17-CK1028NL, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di HP OMEN 17-CK1028NL è consigliato agli utenti che cercano una macchina da gaming all'avanguardia e per gli appassionati di editing video o grafica. Con il suo potente processore Intel Core i7-11800H e la memoria RAM da 16GB DDR4 a 3200Mhz, questo laptop assicura prestazioni di alta livello per il multitasking e l'esecuzione senza sforzo dei software più esigenti. L'SSD PCIe NVMe da 1TB offre ampio spazio di archiviazione con tempi di caricamento rapidi, ideale per gli utenti che necessitano di accedere a grandi volumi di dati con efficienza. La scheda grafica Nvidia RTX 3070 8GB DDR6, abbinata a un display da 17,3" QHD a 165Hz, rende ogni sessione di gioco estremamente immersiva, con dettagli grafici straordinari e colori vividi. Inoltre, per gli esperti di tecnologia che amano rimanere connessi senza compromessi, la combinazione di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 assicura una connettività veloce e affidabile.

HP OMEN 17-CK1028NL soddisfa anche le esigenze degli utenti più creativi, grazie al suo sistema operativo Windows 11 Home, ottimizzato per offrire un'esperienza fluida e intuitiva sia nel gioco che nella creazione di contenuti. Chi lavora con grafica intensiva o video editing apprezzerà particolarmente la qualità dell'immagine e la fluidità di riproduzione garantite dalla combinazione tra lo schermo IPS antiriflesso e le elevate prestazioni grafiche. Questo laptop è quindi l'ideale per i gamer che non vogliono scendere a compromessi sulle prestazioni e per i professionisti creativi in cerca di una macchina potente e versatile.

Vista l'alta configurazione hardware, HP OMEN 17-CK1028NL offre prestazioni di livello superiore, ideali per il gaming e l'elaborazione grafica pesante. Il mix tra processore, memoria e grafica assicura di poter affrontare con fluidità giochi recenti, lavori di video editing o di computer grafica, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca potenza e affidabilità. Consigliato a chi desidera un'esperienza di gioco senza compromessi, con la certezza di un investimento duraturo nel tempo.

Vedi offerta su Mediaworld