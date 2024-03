VIVO V21 5G al MINIMO STORICO su Amazon! (-130€)

Se state cercando uno smartphone di fascia media che sia veloce e dotato di una fotocamera di qualità e connettività 5G, vi suggeriamo di approfittare di questa eccezionale offerta su Amazon per il modello VIVO V21 5G 8+128GB. Con uno sconto del 37%, questo dispositivo di fascia media di Vivo raggiunge il suo prezzo minimo storico, con una riduzione di 130€ che porta il costo da 349€ a soli 219,90€.

VIVO V21 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

VIVO V21 5G si presenta come uno smartphone estremamente valido, arricchito da un potente comparto fotografico guidato da un sensore principale stabilizzato da 64MP. Inoltre, vanta una straordinaria selfie camera da 44 MP dotata di stabilizzazione ottica, una caratteristica rara persino sui modelli di fascia alta. Le prestazioni fluide e reattive sono garantite dal processore Mediatek Dimensity 800U, affiancato da 8GB di RAM, ai quali si aggiungono ulteriori 3GB di memoria RAM estesa. Il display AMOLED con una frequenza di aggiornamento da 90Hz contribuisce a migliorare ulteriormente l'esperienza di utilizzo di questo dispositivo.

Oltre alle specifiche interessanti, VIVO V21 5G si distingue per un design sottile e leggero, con un peso di soli 173g e dimensioni di 0,34 x 7,39 x 15,97 cm. Queste caratteristiche lo collocano tra gli smartphone più compatti e leggeri della sua categoria. Tra le altre peculiarità, si segnala la presenza di un doppio slot per ospitare due SIM 5G e il sistema di ricarica Flash Charge da 33W, capace di riportare la batteria al 60% in soli 30 minuti. Per quanto riguarda la fotografia, le funzioni di intelligenza artificiale dedicate agli scatti notturni migliorano notevolmente le capacità fotografiche in ambienti poco illuminati, producendo risultati notevoli sia con il sensore principale che con la selfie camera.

Complessivamente, VIVO V21 5G si presenta come un valido dispositivo di fascia media, caratterizzato da dimensioni compatte, un ottimo reparto fotografico e prestazioni adeguate al suo segmento di prezzo. Sfruttando lo sconto del 37% offerto da Amazon, è possibile acquistarlo oggi al costo di soli 219,90€, ottenendo così un dispositivo di fascia media eccezionale al prezzo di uno smartphone entry-level.

