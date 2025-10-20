Dopo il successo delle sue linee ispirate ai grandi classici del cinema e dell’intrattenimento, Beast Kingdom arricchisce la serie Dynamic 8ction Heroes (DAH) con una nuova e prestigiosa aggiunta: Vito Corleone, il leggendario protagonista de Il Padrino, interpretato dall’indimenticabile Marlon Brando, premio Oscar per la sua iconica interpretazione.

Vito Corleone - Beast Kingdom

Questa nuova action figure vuole rendere omaggio a uno dei personaggi più rappresentativi della storia del cinema, simbolo di potere, eleganza e carisma senza tempo. La figura riproduce fedelmente l’imponente presenza del patriarca della famiglia Corleone, vestito con un abito nero in vero tessuto, camicia bianca, papillon e la classica rosa rossa sul petto, segno distintivo del suo stile raffinato e della sua autorità silenziosa.

Realizzata con materiali di alta qualità e una cura minuziosa dei dettagli, la figure punta a offrire una resa estetica realistica e una notevole possibilità di posizionamento. Il volto di Vito Corleone è scolpito con grande precisione e dipinto a mano, catturando alla perfezione lo sguardo severo, la capigliatura pettinata all’indietro e le espressioni tipiche del Don.

La figure presenta 22 punti di articolazione, che garantiscono un’ampia libertà di posa e personalizzazione. In dotazione sono inclusi quattro set di mani intercambiabili, ideali per ricreare i gesti più iconici del personaggio, e una poltrona decorata, elemento essenziale per allestire una scena d’effetto ispirata al film. A completare il set, Beast Kingdom include anche il gatto fedele del Don, simbolo della sua calma e del controllo assoluto sulle situazioni — un richiamo diretto alla celebre scena d’apertura del film.

La figure misura 20 centimetri di altezza, in linea con la scala standard della linea DAH.

Data di uscita

L’uscita è prevista per aprile 2026, con distribuzione in Italia tramite Cosmic Group. Il prezzo indicativo per il mercato italiano sarà di 150,00 euro, una cifra che riflette la qualità costruttiva e la cura dei dettagli che da sempre contraddistinguono le produzioni di Beast Kingdom.