Natale è ormai alle porte ed è il momento ideale per scoprire tanti nuovi videogiochi – perché, essenzialmente, è l'occasione giusta per regalarli e farseli regalare! Ormai, tra vecchie e nuove console le possibilità sono davvero parecchie e c'è solo l'imbarazzo della scelta, anche per chi ha un budget non troppo abbondante.

Se siete in cerca di qualche titolo da far trovare sotto l'albero a degli amici, eventuali partner o conoscenti che amano i videogame, ma non volete spendere una cifra troppo sostenuta, vi proponiamo la nostra selezione di videogiochi estremamente validi che potete portare a casa spendendo addirittura meno di 10 euro!

Videogiochi da regalare a Natale sotto i 10€

Sid Meier's Civilization VI

Un classico della strategia

Gli amanti dei videogiochi strategici non possono non conoscere Sid Meier's Civilization VI, un vero e proprio creatore-di-dipendenze per il suo irresistibile loop di gameplay.

Chiamati a costruire la vostra civiltà, la accompagnerete nel corso delle epoche, decidendo con che filosofia: punterete sulla scienza e le tecnologie? Sarete bellicosi trasformandovi in un impero? Oppure conterete sull'entrare nelle altre nazioni sviluppando un forte credo religioso? Il destino è tutto vostro.

Assassin's Creed II

La vetta della saga

Mentre siamo tutti impegnati a scandagliare le lande di Assassin's Creed Valhalla e di Assassin's Creed Mirage, c'è un episodio storico della serie che non deve assolutamente essere lasciato indietro: stiamo parlando dello straordinario Assassin's Creed II, ambientato nel Rinascimento nostrano e che vi permette, nei panni dell'iconico Ezio Auditore, di esplorare una Firenze viva e ricca di straordinari scorci, mentre vi misurate con l'atavica lotta tra Assassini e Templari.

Un videogioco senza tempo che racconterà a chi lo riceverà in regalo quanto abbiate buongusto con i videogiochi: ormai possiamo considerarlo retrogaming, ma concedetevi questo bel viaggio nell'Italia rinascimentale.

Syberia

Una perla tra le avventure grafiche

Se a chi riceverà il regalo piacciono le avventure grafiche, sarete felici di sapere che oggi è possibile recuperare l'originale Syberia spendendo davvero pochissimo.

L'avventura di Kate Walker, comodissima da giocare su Nintendo Switch, è una tappa irrinunciabile per tutti gli amanti del genere: sarà un regalo indubbiamente gradito che può anche preparare la strada per il più recente Syberia: The World Before.

Tekken 7

Menare di santa ragione

Gli amanti dei picchiaduro sarebbero felicissimi di trovarsi sotto l'albero un signore del genere, come Tekken 7.

La più recente uscita dello storico franchise di Bandai Namco (in attesa del nuovo capitolo, che però arriverà solo a gennaio e a prezzo pieno, richiedendo tutt'altro budget) vi permette di vestire i panni di un ricchissimo roster di personaggi che include i volti più celebri della serie – da Kazuya a Hehiachi, passando per Jin e tutti gli altri – divertendovi da soli o in compagnia a padroneggiare tutti gli stili di combattimento. Un classico intramontabile che ha un prezzo più accessibile che mai.

Fallout 4 GOTY

A spasso per la zona contaminata

Il destinatario del vostro regalo ama gli open world? Allora dormite sereni, perché amerà Fallout 4 in edizione GOTY, versione completa della più recente uscita di un franchise che è incarnazione stessa del genere.

La saga permette di vestire i panni di un sopravvissuto all'apocalisse nucleare, che sarete voi a creare e personalizzare di tutto punto, che deve misurarsi con un mondo sfigurato dalle radiazioni. Nel farlo, avrete a che fare con missioni primarie, secondarie, dialoghi unici, possibilità di scelta e, semplicemente, tutta la libertà di esplorare ogni angolo del mondo costruito da Bethesda.

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY

L'avventura di Geralt

Lo scorso anno è stata resa disponibile la versione next-gen di The Witcher: Wild Hunt, il che significa che è stata lanciata una versione aggiornata con alcune migliorie.

La buona notizia è che anche tutti coloro che sono in possesso del gioco originale possono accedere gratis a questo aggiornamento: in pratica, regalando a una persona cara questa versione su PC, le permettete di giocare anche alla più recente versione del titolo di CD Projekt RED. Un regalo geniale ed economico, che sfora di pochissimo i 10 euro per regalare un'avventura davvero degna di essere giocata.

Bloodborne

La perla di FromSoftware

Se amate i giochi dalla grande atmosfera (o li ama chi riceverà il regalo, intendiamoci) e amate il grande senso di sfida e di progressione, non c'è nessun motivo né alcuna giustificazione per cui non abbiate ancora giocato Bloodborne.

Il titolo di FromSoftware, team giapponese premiatissimo anche per il suo Elden Ring, vi trascina nella decadente cittadina gotica di Yharnam, regalandovi un viaggio senza perdono fatto di combattimenti al cardiopalma e di scenari desolanti straordinariamente suggestivi.

È uno dei migliori regali di Natale che possiate fare a chiunque abbia una PS4 o una PS5, a questo prezzo.

GTA V

Per una fuga a Los Santos

Ve lo diciamo chiaramente: GTA V è un mondo enorme dentro al quale perdersi, ricchissimo di attività, con una storia dissacrante che ci fa riflettere sulle contraddizioni della nostra società e capace di inanellare un perfect score dietro l'altro sulle testate di tutto il mondo.

Sfora di pochi centesimi i 10 euro che ci siamo dati come tetto, ma ne vale la pena. Anche perché, lo sapete, GTA VI non è esattamente dietro l'angolo e arriverà solo nel 2025.

