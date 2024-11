Unieuro fa un FINALE col botto! 25% di sconto extra spendendo almeno 199€

Unieuro chiude in grande stile il suo Black Friday 2024, aumentando lo sconto extra a carrello al 25%. Questa promozione esclusiva è disponibile fino al 1° dicembre e si applica a una vasta selezione di prodotti. Per approfittarne, è necessario raggiungere una spesa minima di 199€ per articoli generici e di 399€ per TV e PC. Gli sconti extra si aggiungono alle riduzioni standard già applicate, creando opportunità di risparmio uniche per rinnovare la vostra tecnologia.

Unieuro Passion Black Friday Gran Finale, perché approfittarne?

Tra i prodotti più richiesti, il Garmin Venu 2 è un vero affare. Questo smartwatch di fascia alta combina funzionalità avanzate e un design elegante, ideale per gli appassionati di fitness e per chi desidera monitorare il proprio stile di vita. Con lo sconto extra, il prezzo finale è di soli 187,42€, un’occasione da non perdere per portarsi a casa un dispositivo completo con un’autonomia di lunga durata.

Un’altra offerta degna di nota è l’Honor Magic6 Lite, uno smartphone versatile con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Grazie allo sconto a carrello, il prezzo scende sotto i 200€, rendendolo un’opzione eccellente per chi cerca un telefono con fotocamera performante, ampio display e batteria di lunga durata.

Unieuro rende il Black Friday ancora più vantaggioso con offerte che soddisfano tutte le esigenze, dal lavoro al tempo libero. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per fare acquisti intelligenti e risparmiare su prodotti di alta qualità. Visitate il sito Unieuro, scoprite le promozioni disponibili e approfittate dello sconto extra prima che la campagna si concluda il 1° dicembre.

Vedi offerte su Unieuro