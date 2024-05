Dash cam con risoluzione 4K a 68€: sicurezza al top!

Se state valutando di acquistare una dash cam per la vostra automobile, ecco un'offerta per voi. La dash cam EUKI X11 rappresenta un modello estremamente avanzato, in grado di registrare video ad altissima definizione sia anteriore in 4K/2.5K che posteriore in 1080P, offrendo una visione notturna superiore con un ampio angolo di 170°. Attualmente è disponibile su Amazon al prezzo di 68,58€ invece di 72,19€.

Dash cam EUKI X11, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam EUKI X11 è una soluzione di alta qualità pensata per migliorare la sicurezza durante la guida e fornire una registrazione accurata degli eventi stradali. Con la capacità di registrare video in 4K nella parte anteriore e in 1080P nella parte posteriore, è ideale per chi cerca una documentazione chiara e dettagliata dell'ambiente circostante, sia di giorno che di notte. La sua funzionalità di visione notturna assicura una qualità video eccellente anche in condizioni di luminosità ridotta, rendendola perfetta per i conducenti che viaggiano frequentemente di notte o in condizioni meteorologiche avverse.



Per gli appassionati di tecnologia che apprezzano la comodità, la EUKI X11 offre funzionalità Wi-Fi integrate, consentendo di gestire facilmente i video tramite lo smartphone. Questo permette agli utenti di scaricare rapidamente i filmati, modificarli e condividerli sui social media, garantendo che momenti significativi o situazioni critiche possano essere condivisi con facilità. Inoltre, la dash cam EUKI X11 è dotata di funzionalità di registrazione in caso di emergenza e di monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24, rendendola una scelta eccellente per chi cerca una dash cam che unisca sicurezza e tranquillità. Non da ultimo, il supporto clienti post-vendita assicura che eventuali esigenze siano gestite con professionalità e tempestività.

In sintesi, la EUKI X11 rappresenta una scelta eccellente per coloro che desiderano una soluzione affidabile e di alta qualità per la sicurezza del proprio veicolo. Con caratteristiche avanzate come la super visione notturna, un ampio angolo di 170°, il Wi-Fi integrato per il controllo tramite app e il sensore G per la registrazione di emergenza, questo dispositivo si rivela indispensabile per ogni conducente attento alla sicurezza stradale. Oggi la trovate in offerta a 68,58€!

