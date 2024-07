Un pezzo di storia del gaming a un PREZZO IMBATTIBILE: NeoGeo Arcade Stick Pro a MENO di 98€! -27%

Con l'avvio del Prime Day 2024, le offerte imperdibili di Amazon non si fanno attendere, e tra le più interessanti di quest'anno spicca il Snk NeoGeo Arcade Stick Pro, disponibile a soli 97,99€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo più basso recente di 133,73€. Questa occasione unica è perfetta per i veri appassionati di retrogaming e per chi desidera arricchire la propria collezione di dispositivi da gioco con un pezzo di storia.

Snk NeoGeo Arcade Stick Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il NeoGeo Arcade Stick Pro è molto più di un semplice controller; è un vero e proprio viaggio nel passato glorioso dei videogiochi arcade. Ispirato al design del controller del NeoGeo CD, questo stick arcade vanta un'eleganza e una robustezza che cattureranno l'attenzione di qualsiasi appassionato di retrogaming. Le curve e la forma retro rendono omaggio ai classici dell'epoca, mentre la costruzione solida garantisce una durata nel tempo. Con 20 giochi preinstallati, tra cui titoli iconici come "The King of Fighters '98" e "Samurai Shodown II", offre un'esperienza di gioco senza pari, con la possibilità di collegarlo al NeoGeo Mini o ad altri dispositivi compatibili tramite porta HDMI. Inoltre, il cavo USB da due metri riponibile nel vano inferiore, consente una gestione ordinata e comoda.

Il NeoGeo Arcade Stick Pro non è solo un dispositivo nostalgico, ma un controller all'avanguardia con funzionalità avanzate. Dotato di un joystick elettrostatico SNK e otto pulsanti completamente personalizzabili, permette di adattare il layout alle proprie preferenze di gioco. La possibilità di passare dalla modalità joystick alla modalità console rende questo dispositivo estremamente versatile, perfetto per sessioni di gioco su PC, Android e NeoGeo Mini.

La risoluzione in uscita a 720p e il jack audio da 3,5 mm assicurano una qualità visiva e sonora elevata, riportando in vita le emozioni dei classici arcade. Grazie alla compatibilità con altri gamepad NeoGeo, è possibile anche il gioco in modalità multiplayer, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco. Questa offerta su Amazon per il Prime Day 2024 rappresenta un'opportunità irripetibile per chi desidera riscoprire i grandi classici del passato con un dispositivo di qualità superiore, ad un prezzo davvero competitivo​.

