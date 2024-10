TunnelBear VPN in SUPER SCONTO: solo pochi giorni per risparmiare fino al 67%!

Se desiderate rinnovare la vostra VPN e puntate a un servizio di qualità senza compromessi, la nuova offerta di TunnelBear potrebbe essere ciò che fa per voi. Al momento, l'azienda offre un sconto del 58% sul piano biennale, ma la vera occasione risiede nel piano annuale, dove potrete risparmiare fino al 67%. Con questa promozione, potrete accedere a una delle migliori VPN sul mercato spendendo circa 3€ al mese.

Vedi offerta su TunnelBear

TunnelBear VPN, perché dovreste abbonarvi?

Sul piano della sicurezza, TunnelBear si distingue per l'adozione della crittografia AES-256, uno standard di livello militare che garantisce una protezione avanzata dei dati personali. Inoltre, la sua politica no-log assicura che le informazioni sulle vostre attività online non vengano mai registrate, rendendo questo servizio ideale per chi desidera navigare in modo sicuro e anonimo, soprattutto su reti Wi-Fi pubbliche.

Tra le funzionalità chiave di TunnelBear spicca GhostBear, una tecnologia innovativa che rende il traffico VPN meno riconoscibile, ideale per superare le restrizioni imposte da governi o reti restrittive. Dal punto di vista delle prestazioni, TunnelBear si distingue per velocità e stabilità, competendo con le VPN più rapide disponibili e risultando ottima per lo streaming, la navigazione e l’utilizzo su dispositivi mobili.

Vi esortiamo a visitare la pagina di TunnelBear per esplorare tutte le funzionalità offerte e cogliere questa occasione imperdibile. Vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito trovate quotidianamente le migliori promozioni disponibili online, nella sezione dedicata.

Vedi offerta su TunnelBear