WOW! Kit mouse + tastiera wireless Trust a SOLI 21€!

Trust Ymo II è un set composto da tastiera e mouse wireless, perfetto per lavorare in movimento e facilmente collegabile a dispositivi come smart TV e laptop. La connessione senza fili raggiunge fino a 10 metri di distanza, rendendolo ideale anche per la vostra smart home. Oltre alla praticità, la tastiera offre una digitazione silenziosa e confortevole grazie ai tasti a profilo ribassato, mentre il mouse ambidestro si adatta perfettamente a ogni esigenza. Oggi, grazie a un'offerta speciale su Amazon, potete acquistare questo pratico kit a soli 20,99€!

Kit mouse + tastiera Trust Ymo II, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set Trust Ymo II rappresenta la soluzione ideale per gli utenti che cercano efficienza e comfort nel proprio spazio di lavoro, sia esso domestico o professionale. Questo pratico pacchetto, composto da tastiera e mouse wireless, soddisfa le esigenze di chi desidera liberarsi del disordine e dei vincoli dei cavi, assicurando una portata fino a 10 metri grazie al suo ricevitore USB. La tastiera e il mouse, silenziosi, promettono di mantenere l'ambiente di lavoro piacevolmente tranquillo, favorendo la concentrazione e la produttività senza disturbare i colleghi o le persone presenti nella stessa stanza.

I tasti a profilo ribassato, il layout QWERTY italiano e l'angolazione regolabile della tastiera assicurano una digitazione confortevole anche durante lunghe ore di utilizzo, mentre la resistenza agli schizzi rende il set meno vulnerabile agli incidenti quotidiani. Inoltre, il mouse ambidestro, con un pulsante per la selezione della velocità (da 800 a 1600 DPI), si adatta perfettamente a ogni utente, garantendo un'esperienza personalizzata e una maggiore produttività. Pertanto, questo set si rivela ideale per professionisti, studenti e chiunque desideri un'esperienza d'uso confortevole, efficiente e senza problemi.

Il kit Trust Ymo II è la scelta perfetta per chi cerca un set tastiera e mouse silenzioso, resistente e versatile, adatto sia all'ufficio che all'uso domestico. Con la sua resistenza agli schizzi e la possibilità di regolare la velocità del mouse, assicura un'elevata produttività in qualsiasi situazione. Attualmente disponibile al prezzo di soli 20,99€, rappresenta un ottimo investimento per migliorare il vostro spazio di lavoro con comodità e stile.

Vedi offerta su Amazon