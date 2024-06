Tre dinosauri in uno con questo set LEGO a 50€!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo l'offerta sul set LEGO T-Rex 3 in 1, disponibile su Amazon al prezzo speciale di 49,99€ invece di 59,99€, offrendo un risparmio del 17%. Questo set offre la possibilità di costruire 3 diversi dinosauri con lo stesso kit di mattoncini. Ogni modello è snodabile e pronto per l'esposizione, rendendolo il regalo ideale per tutti gli amanti dei dinosauri, grandi e piccini!

Set LEGO T-Rex 3 in 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO T-Rex 3 in 1 rappresenta un'eccezionale offerta per tutti i costruttori e amanti dei dinosauri a partire dai 9 anni. Combinando educazione e divertimento, questo kit soddisfa la sete di conoscenza sui dinosauri, offrendo infinite possibilità di gioco attraverso la realizzazione di tre diversi modelli di dinosauri: un T-Rex, un triceratopo e uno pterodattilo. Grazie alle loro parti snodabili, questi dinosauri non sono solo educativi, ma permettono anche di sviluppare la creatività dei bambini, incentivandoli a inventare nuove avventure ogni giorno.

Ognuno di questi modellini snodabili offre numerose possibilità di gioco e presenta caratteristiche individuali, come gambe, testa e ali mobili, a seconda dell'animale. Dopo il gioco, questi dinosauri sono anche magnifici pezzi da esposizione: il T- Rex completato misura 15 centimetri di altezza, bellissimo da mostrare agli amici e perfetto per alimentare l'immaginazione e la passione per questi magnifici animali.

Offerto al prezzo di 49,99€ invece 59,99€, questo set LEGO 3 in 1 rappresenta un investimento ideale per tutti gli appassionati di dinosauri, ma fornisce anche ore ed ore di intrattenimento. È perfetto ovviamente anche come idea regalo e come un'aggiunta preziosa ad ogni collezione preistorica.

