Trasformate il vostro smartphone in una console: GameSir G8 è SCONTATO del 31%!

Se siete appassionati di giochi mobile e cercate un controller che vi garantisca prestazioni elevate, il GameSir G8 Galileo è ciò che fa per voi. Con l'attuale offerta a soli 61,71€, potrete acquistarlo a un prezzo imperdibile! Approfittate di questa occasione per migliorare la vostra esperienza di gioco su Android, iPhone e tanto altro.

Il GameSir G8 è un controller per smartphone, compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone 15, Android e telefoni con porte di tipo C. Grazie al suo bridge estensibile, si adatta perfettamente a telefoni con una lunghezza compresa tra 110 mm e 185 mm, senza limiti di larghezza. Questo permette di giocare con il vostro dispositivo preferito, senza interruzioni e con il massimo del comfort. La posizione di bloccaggio è progettata per adattarsi anche a telefoni con fotocamere rialzate, compatibile con la maggior parte dei modelli sul mercato. Con supporto per giochi MFi, Android, cloud gaming, emulatori e Xbox Game Pass, non avrete mai limiti nel vostro intrattenimento mobile.

Caratterizzato da una tecnologia avanzata, il GameSir G8 è dotato di trigger Hall-effect personalizzati, che eliminano la deriva e garantiscono una precisione impeccabile durante il gioco. I trigger lineari a 256 passaggi offrono un controllo preciso, perfetto per i giochi FPS o da corsa. Inoltre, i joystick intercambiabili vi permettono di personalizzare la vostra esperienza di gioco, scegliendo tra diversi cappucci di altezze variabili. Con l'app GameSir, potrete creare profili personalizzati, mappare i pulsanti e regolare le impostazioni per rendere ogni partita ancora più intensa e adatta al vostro stile.

Non lasciatevi scappare questa fantastica offerta! Il GameSir G8 Galileo è disponibile a un prezzo speciale di 61,71€, che vi permetterà di portare la vostra esperienza di gioco mobile a un livello superiore. Approfittate ora del prezzo scontato e trasformate ogni partita in un'avventura senza limiti.