Trasforma la tua esperienza di guida con questa postazione pieghevole, oggi in SCONTO! -20%

La settimana del Black Friday di Amazon continua a offrire imperdibili occasioni per gli appassionati di tecnologia e gaming. Tra le offerte più interessanti, spicca il Next Level Racing GTLite Racing Cockpit, disponibile a soli 183,98€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 229€.

Next Level Racing GTLITE Racing Cockpit, chi dovrebbe acquistarlo?

Next Level Racing GTLite è una postazione di guida pieghevole progettata per offrire un'esperienza di simulazione realistica anche a chi dispone di spazi limitati. Ispirato al design del modello F-GT Lite, il GTLite si distingue per la sua struttura robusta e la facilità di utilizzo. I mozzi innovativi sviluppati da Next Level Racing garantiscono una rigidità ottimale, permettendo al contempo una rapida configurazione e una semplice chiusura per lo stoccaggio. Ogni mozzo è stato progettato per sopportare una forza di 150 kg, assicurando una posizione di guida stabile e sicura.

La versatilità del GTLite è evidenziata dalla compatibilità con tutte le principali marche di volanti e pedali, tra cui Logitech, Thrustmaster e Fanatec. La postazione è preforata per il montaggio rigido di questi accessori, offrendo un'esperienza di guida immersiva. Inoltre, il supporto per il cambio incluso può essere installato sia sul lato sinistro che su quello destro, adattandosi alle preferenze di ogni utente. Le regolazioni complete permettono a persone di diverse corporature di trovare la posizione di guida più comoda.

Uno dei principali vantaggi del GTLite è il suo design pieghevole, che consente di riporre la postazione anche con l'elettronica installata. Questo lo rende ideale per chi ha esigenze di spazio o desidera una soluzione portatile da spostare facilmente da una stanza all'altra. Nonostante la sua natura compatta, il GTLite non compromette la qualità dell'esperienza di guida, offrendo una soluzione realistica e rigida per gli appassionati di simulazione.

Approfittare di questa offerta su Amazon significa dotarsi di una postazione di guida di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Con la settimana del Black Friday ancora in corso, è il momento ideale per migliorare la propria esperienza di gioco con il Next Level Racing GTLite Racing Cockpit. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per portare la vostra simulazione di guida a un livello superiore.

