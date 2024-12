Trascorrete il Natale a Gran Burrone, con questo splendido set LEGO in offerta!

Se siete fan de Il Signore degli Anelli e amate le costruzioni LEGO, non potete perdere questa incredibile offerta! Il set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Gran Burrone è in offerta su Amazon a 429,99€, invece di 499€. Un’occasione imperdibile per ricreare uno degli scenari più iconici della Terra di Mezzo e immergervi nel mondo di Frodo e della Compagnia dell’Anello.

Questo set da collezione LEGO per adulti vi permette di unirvi alla Compagnia dell'Anello nel loro arrivo a Gran Burrone, il luogo dove si tiene il famoso Concilio di Elrond. La casa di Elrond, ricca di dettagli e decorata con fogliame autunnale, è una riproduzione fedele che vi farà sentire come se foste nel cuore della foresta di Gran Burrone. Il set include 15 minifigure LEGO del Signore degli Anelli, tra cui Frodo, Sam, Gandalf, Aragorn, Legolas, Boromir e molti altri, per rivivere i momenti più emozionanti della trilogia.

Oltre alla casa di Elrond, il set LEGO permette di esplorare interni ricchi di dettagli, come la camera da letto di Frodo e lo studio disordinato di Elrond. Potrete anche ricreare il Concilio di Elrond, facendo sedere le minifigure attorno alla pietra su cui è posto l’Unico Anello, e immergervi nei dettagli magici come la fucina degli elfi e i frammenti di Narsil. Con i suoi 6.167 pezzi, questo set LEGO vi permetterà di rivivere la scena leggendaria in cui la Compagnia inizia il suo viaggio attraverso il ponte di mattoni, sotto cui scorre il fiume.

Ricordate, il set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Gran Burrone è disponibile su Amazon a soli 429,99€, con uno sconto di 69€. Non perdete questa occasione unica di avere tra le mani una replica dettagliata di Gran Burrone, un set perfetto per i fan del Signore degli Anelli e per chi cerca una sfida creativa e appagante. Acquistate subito e trasportatevi nella Terra di Mezzo!