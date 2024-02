Questo coupon è il SOGNO di ogni collezionista di trading cards, figure e non solo!

Nel mondo del collezionsimo, le trading card e le statuette non sono solo un passatempo, ma rappresentano uno stile di vita per molti appassionati. Tuttavia, come soddisfare questa passione senza spendere una fortuna? La soluzione viene offerta oggi da eBay attraverso il coupon "PASSIONI24", che consente di espandere la propria raccolta in modo più conveniente e gratificante per il portafoglio: l'offerta è in corso e vi permetterà di rimpolpare in modo significativo le vostre collezioni!

Passione geek eBay, perché approfittarne?

Utilizzare questo nuovo coupon su eBay, valido fino al 3 marzo, è un'opportunità imperdibile per gli appassionati del mondo geek, con uno sconto del 15% su una vasta gamma di articoli. Anche se il risparmio per singolo articolo è limitato a un massimo di 75€, è possibile raddoppiare tale cifra utilizzando il coupon due volte, ottenendo così un risparmio complessivo fino a 150€. Ogni utente ha infatti la possibilità di utilizzare il coupon due volte, consentendo ai collezionisti di abbattere i costi su una varietà di prodotti.

Si avrà l'opportunità di esplorare e scegliere tra centinaia di articoli, permettendo così di arricchire la propria collezione con pezzi mancanti o rari. L'offerta è ampia e variegata, spaziando dai giochi di carte collezionabili, come Dragon Ball, Pokémon, One Piece, e altri ancora, fino alle action figure dei protagonisti di videogiochi e film.

Insomma, questa iniziativa non solo consente di arricchire la propria collezione in modo conveniente, ma apre anche le porte alla scoperta di nuovi interessi e all'esplorazione di nuove frontiere nell'universo, vasto e affascinante, del collezionismo.

Informazioni sul coupon

Codice: PASSIONI24

Valore coupon: 15%

Spesa minima: 15€

Sconto massimo per utilizzo: 75€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Inizio: 26 febbraio 2024 ore 9:00

Fine: 3 marzo 2024 ore 23:59

N.B: inserire il codice sconto "PASSIONI24" per ricevere lo sconto a carrello.

