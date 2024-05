Localizzatore GPS senza abbonamento in OFFERTA a tempo!

Per migliorare la sicurezza del proprio veicolo, sia auto che moto, molti optano per l'installazione di un sistema di tracciamento in grado di fornire la posizione in tempo reale. Tuttavia, la maggior parte di questi sistemi richiede un abbonamento per assicurare un funzionamento continuo del GPS 24 ore su 24, il che può comportare costi aggiuntivi nel tempo. Questo localizzatore GPS, attualmente in offerta su Amazon a 224,09€ invece di 249€, rappresenta un'alternativa vantaggiosa poiché non implica ulteriori spese oltre al prezzo iniziale del dispositivo.

Localizzatore GPS Trackting Smart, chi dovrebbe acquistarlo?

È la scelta perfetta per chi cerca una protezione affidabile e a lungo termine per il proprio veicolo senza dover affrontare costi fissi mensili. Dotato di eSIM integrata, questo localizzatore elimina la necessità di un abbonamento, rendendolo ideale per proprietari di auto, moto, camion e furgoni che desiderano mantenere sicuro il proprio mezzo con una spesa iniziale accessibile.

La durata media della batteria di 4 mesi, che può essere estesa utilizzando un power bank, risponde alle esigenze di chi preferisce una manutenzione ridotta senza compromettere la sicurezza. Facile da installare in pochi minuti e caratterizzato da un design compatto che garantisce discrezione, questo localizzatore è adatto a tutti, dal tecnico più esperto al neofita che cerca una soluzione pratica e non invasiva per proteggere il proprio veicolo.

La robustezza del dispositivo, certificata con la classificazione IP56, garantisce una resistenza all'acqua, al fango e alla polvere, rendendolo ideale per veicoli esposti alle intemperie o impiegati in ambienti di lavoro difficili. È particolarmente indicato per chi necessita di un tracciamento efficiente 24/7 con consumi energetici minimi. Grazie alla sua avanzata metodologia di monitoraggio e al supporto rapido del team di assistenza, è la scelta perfetta per chi desidera la tranquillità di tenere il proprio veicolo sempre sotto controllo. Oggi questo localizzatore GPS è in offerta a 224,09€ invece di 249€.

Vedi offerta su Amazon